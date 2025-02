Aby zminimalizować wysokość podatku dochodowego, należy prawidłowo wypełnić formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37) oraz załącznik PIT/O. Konieczne jest wpisanie wszystkich przysługujących ulg podatkowych i załączenie odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej poniesione wydatki (np. faktury, rachunki). Przed złożeniem zeznania warto szczegółowo zapoznać się z regulacjami dotyczącymi poszczególnych ulg podatkowych.

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele domów jednorodzinnych w wieku emerytalnym mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na termomodernizację. Obejmuje ona szeroki zakres prac, takich jak wymiana starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne rozwiązania, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych. Maksymalna kwota, którą można odliczyć od podatku, wynosi 53 000 złotych na osobę. W przypadku współwłaścicieli, każdy z nich może skorzystać z tej ulgi proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Małżeństwa mają możliwość podwojenia tej kwoty, co daje łączną sumę 106 000 złotych.

Ulga na internet

Seniorzy mają prawo do odliczenia od podatku kosztów związanych z dostępem do internetu, zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego. Maksymalna kwota odliczenia rocznego to 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, należy zachować dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury VAT lub rachunki. Ulga przysługuje przez dwa kolejne lata podatkowe.

Ulga dla pracujących seniorów

Kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia, którzy zdecydują się na aktywność zawodową zamiast emerytury, mogą skorzystać ze specjalnego zwolnienia podatkowego. Dzięki temu nie będą musieli odprowadzać podatku od dochodów uzyskanych z pracy na etacie, umów zlecenia lub prowadzenia własnej firmy, do ustalonego limitu.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby starsze, które zmagają się z niepełnosprawnością lub finansują rehabilitację dla siebie, lub swoich bliskich, mają możliwość odliczenia od podatku wydatków związanych z:

nabyciem sprzętu medycznego wspomagającego rehabilitację,

leczeniem i zabiegami mającymi na celu przywrócenie pełnej sprawności,

dostosowaniem miejsca zamieszkania do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,

opieką specjalistyczną świadczoną w domu.

Warto podkreślić, że wysokość odliczenia może różnić się w zależności od rodzaju wydatku. Niektóre koszty, jak np. związane z użytkowaniem samochodu dla celów rehabilitacyjnych, podlegają limitowi rocznemu wynoszącemu 2280 złotych.

Ulga z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego

Podatnicy dokonujący darowizn na rzecz podmiotów realizujących cele pożytku publicznego, takich jak organizacje charytatywne, fundacje wspierające osoby potrzebujące czy instytucje kultury i edukacji, mają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość przekazanej darowizny. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 6 proc. uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie dowodu wpłaty, np. wyciągu bankowego.