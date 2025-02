Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z PIT-0 dla seniora?

Pracujący seniorzy mogą skorzystać z ulgi PIT-0 dla seniora, dzięki której nie zapłacą podatku od dochodów do 85 528 zł rocznie. To zachęta dla osób w wieku emerytalnym do pozostania na rynku pracy.

Co to jest PIT zero dla seniora?

PIT-0 dla seniora to ulga podatkowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Umożliwia ona osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają emerytury, uniknięcie podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Dodatkowo, osoby rozliczające się według skali podatkowej korzystają z kwoty wolnej od podatku 30 000 zł, co oznacza że podatek zapłacą dopiero po przekroczeniu 115 528 zł rocznych dochodów.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi mogą skorzystać:

kobiety , które ukończyły 60 lat,

, które ukończyły 60 lat, mężczyźni , którzy ukończyli 65 lat,

, którzy ukończyli 65 lat, osoby, które nie pobierają emerytury, renty rodzinnej ani innych świadczeń emerytalnych.

Jakie dochody obejmuje ulga?

Zwolnienie podatkowe dotyczy przychodów:

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

(umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), z umów zlecenia zawartych z firmą ,

, z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19 proc., stawką 5 proc. (ulga IP Box) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

według skali podatkowej, podatkiem liniowym 19 proc., stawką 5 proc. (ulga IP Box) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z zasiłków macierzyńskich.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Jak rozliczyć ulgę?

Seniorzy mogą rozliczyć ulgę poprzez:

Złożenie zeznania podatkowego papierowo,

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT w serwisie Ministerstwa Finansów.

W usłudze Twój e-PIT warto sprawdzić przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie, ponieważ mogą być konieczne poprawki, zwłaszcza jeśli pracodawca nie stosował ulgi w trakcie roku. Osoby, które przez część roku korzystały z ulgi, a następnie zaczęły pobierać emeryturę, powinny dokładnie przeanalizować swoje zeznanie podatkowe.

Coraz więcej seniorów decyduje się na pracę

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec marca 2023 roku w Polsce pracowało 783,3 tys. emerytów i rencistów, z czego 50,5 proc. stanowiły kobiety. W porównaniu do stycznia 2023 roku, liczba ta wzrosła o 5 proc.. Najwięcej pracujących emerytów i rencistów przybyło w regionie podlaskim, gdzie odnotowano wzrost o 6,4 proc. Warto zauważyć, że w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej pracuje około 55 tys. emerytów i rencistów, co stanowi istotne wsparcie dla tych branż.