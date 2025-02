Jak podaje portal pressserwis.pl Telewizja Polska po zmianie władz przez dziewięć miesięcy zatrudniła 423 pracowników.

Ponad cztery miesiące temu - 25 września 2024 roku - dziennikarz "Presserwisu" w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpił do TVP o udostępnienie liczby przyjętych do pracy osób od 20 grudnia 2023 roku. Odpowiedź pojawiła się 3 lutego 2025 roku.

Ile UoP w TVP?

Likwidator TVP Daniel Gorgosz w przekazanej portalowi Presserwis odpowiedzi podał, że od 20 grudnia 2023 roku do 24 września 2024 na umowę o pracę zatrudniono 423 osoby, z czego 138 w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, odpowiadającej za TVP Info i programy informacyjne spółki. W tym czasie spółka zatrudniła 51 osób na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora.

Reklama

Mniej dyrektorów

Reklama

Daniel Gorgosz ujawnił jednocześnie, że na koniec 2024 roku TVP zatrudniała 2900 pracowników, podczas gdy 19 grudnia 2023 roku – 3072 osoby. Dodał, że w 2024 roku zmniejszono liczbę jednostek organizacyjnych zakładu głównego (obecnie jest ich 27, czyli o 6 mniej, niż 20 grudnia 2023 roku).

„W efekcie wprowadzonych w 2024 r. zmian strukturalnych liczba stanowisk dyrektorów (w tym zastępców) jednostek organizacyjnych w Spółce zmniejszyła się o 13. Ponadto, zmniejszyła się również liczba stanowisk kierowniczych niższego szczebla o 16” – przekazał likwidator TVP.