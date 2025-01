Sposób rozliczenia podatku za 2024 rok będzie się znacząco różnił od tego, jak będziemy rozliczać się za 2025 rok. Wszystko za sprawą licznych zmian wprowadzonych z początkiem nowego roku. Choć większość modyfikacji zacznie obowiązywać od 1 stycznia, niektóre, jak podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe, wejdą w życie nieco później, dopiero w marcu.

Rewolucja w polskim systemie podatkowym: Obniżenie stawki podatku dla garaży

Od 2025 roku właściciele garaży w budynkach mieszkalnych mogą cieszyć się niższymi rachunkami. Nowe przepisy podatkowe pozwalają na obniżenie stawki podatku dla garaży znajdujących się w bryle budynku i będących odrębną nieruchomością lokalową. Dzięki temu wielu Polaków zaoszczędzi na podatku od nieruchomości.

Podwyżka akcyzy na papierosy

Choć nowe przepisy podatkowe dotyczące wyrobów tytoniowych weszły w życie z początkiem 2025 roku, to palacze odczują ich skutki dopiero od marca. Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje podwyżkę akcyzy na papierosy właśnie od tego momentu.

Od marca 2025 roku papierosy, tytoń i e-papierosy znacząco podrożeją. Szczególnie dotkliwa będzie podwyżka dla użytkowników e-papierosów, którzy zapłacą aż o 75 proc. więcej za płyn. Tytoń i papierosy również zdrożeją odpowiednio o 38 proc. i 25 proc. Rząd planuje także wprowadzić stawkę akcyzy, która sprawi, że cena jednego urządzenia lub płynu do e-papierosa może sięgnąć nawet 50 złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2025 roku zmiany w przepisach podatkowych dotyczą nie tylko akcyzy na wyroby tytoniowe. Zmiany te dotknęły również ulgi termomodernizacyjnej. Nowe regulacje, wprowadzone przez Ministra, wykluczyły z możliwości odliczenia podatkowego wydatki związane z zakupem i montażem kotłów gazowych i olejowych w domach jednorodzinnych. Oznacza to, że podatnicy, którzy przeprowadzili takie inwestycje po 1 stycznia 2025 roku, nie będą mogli skorzystać z tej ulgi. Zamiast tego, preferencyjne warunki podatkowe zostały przewidziane dla inwestycji w magazyny ciepła i energii.

Rewolucja w polskim systemie podatkowym: Zmiany w VAT, PIT, CIT

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przyjęty w pierwszym czytaniu przez Sejm, przewiduje zmiany w stawkach VAT, które wejdą w życie od 1 kwietnia 2025 roku. Proponowane rozwiązania obejmują obniżenie stawki VAT na kubeczki menstruacyjne z 23 proc. do 5 proc., wprowadzenie zerowej stawki VAT dla statków i łodzi ratowniczych wykorzystywanych na morzu, z wyłączeniem jednostek pełnomorskich, oraz przedłużenie stosowania 8 proc. stawki VAT dla wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu na podstawie poprzednich przepisów.

Rok 2025 przynosi kompleksową reformę systemu podatkowego, obejmującą podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Nowością jest wprowadzenie podatku wyrównawczego, o charakterze międzynarodowym, który ma zostać nałożony na największe podmioty gospodarcze.

Zmiany w polskim systemie podatkowym: Kasowy PIT

Jedną z kluczowych zmian w polskim systemie podatkowym w 2025 roku, mających istotny wpływ na przedsiębiorców, jest wprowadzenie możliwości rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych według metody kasowej. Od początku roku podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z tej opcji, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą faktycznego otrzymania płatności od kontrahenta.

Od początku 2025 roku obserwujemy istotne zmiany w regulacjach dotyczących rachunkowości. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, a także ustaw regulujących działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich wprowadza szereg modyfikacji. Najważniejsze z nich to implementacja dyrektywy CSRD oraz podwyższenie progu przychodowego, powyżej którego przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Wprowadzenie Dyrektywy CSRD nakłada na przedsiębiorców obowiązek sporządzania sprawozdań dotyczących aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Jednocześnie, podniesiono próg przychodowy, powyżej którego przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, z 2 mln euro do 2,5 mln euro (co odpowiada około 10,7 mln zł). Oznacza to, że więcej podmiotów gospodarczych będzie musiało stosować bardziej szczegółowe zasady rachunkowości.

Rewolucja w polskim systemie podatkowym: Składka zdrowotna

Jak zapowiedziano, w 2024 roku dokonano zmian w systemie opłat składki zdrowotnej. Rok 2025 przynosi kolejne istotne modyfikacje. Jedną z nich, długo zapowiadaną przez władze, jest zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku opłacania składki zdrowotnej od przychodów ze sprzedaży środków trwałych, takich jak pojazdy czy urządzenia. Nowe regulacje dotyczące składki zdrowotnej przyniosą jednak również mniej korzystne zmiany. Przedsiębiorcy nie będą mogli już pomniejszać podstawy wymiaru składki o koszty amortyzacji środków trwałych.

Zmiany w polskim systemie podatkowym: Księgi rachunkowe, JPK-CIT

Jakie jeszcze zmiany w zakresie podatków czekają przedsiębiorców w 2025 roku? Oprócz wprowadzenia kasowego PIT, od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podatnicy CIT mają obowiązek corocznego przekazywania do organów podatkowych plików JPK_CIT, obejmujących zarówno księgi rachunkowe, jak i środki trwałe.