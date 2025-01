Od początku 2025 roku obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej, określone w rozporządzeniu ministra rozwoju i technologii. Zmiany te znacząco zawężają katalog wydatków, które można uwzględnić przy obliczaniu tej ulgi.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to rządowe wsparcie finansowe, które ma na celu zachęcenie właścicieli nieruchomości do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej swoich domów. Dzięki niej można odliczyć część wydatków poniesionych na termomodernizację od swojego podatku dochodowego. Możliwość odliczenia wydatków zależy od aktualnie obowiązujących przepisów. Zazwyczaj obejmuje to koszty związane z:

Izolacja termiczna: ocieplenie ścian, dachu, podłóg,

ocieplenie ścian, dachu, podłóg, Wymiana okien i drzwi: na bardziej energooszczędne,

na bardziej energooszczędne, Instalacje ogrzewcze: montaż pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych,

montaż pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych, OZE: fotowoltaika, kolektory słoneczne.

W 2025 roku wprowadzono pewne zmiany do przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. Najważniejszą zmianą jest wykluczenie z możliwości odliczenia wydatków na kotły gazowe i olejowe. Oznacza to, że jeśli planujesz wymianę kotła, warto rozważyć bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (wyłącznie domy), którzy rozliczają dochody według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest posiadanie faktur VAT, dokumentujących poniesione wydatki na termomodernizację. Maksymalna kwota wydatków, które mogą zostać odliczone, wynosi 53 000 zł dla osoby samotnej lub 106 000 zł dla małżonków rozliczających się wspólnie.

Ulga termomodernizacyjna. Co się zmieni w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Wydatki związane z zakupem, montażem i podłączeniem kotłów gazowych oraz olejowych nie będą już kwalifikowały się do odliczenia od podstawy opodatkowania. W związku z powyższym, rozliczenie podatku dochodowego za 2024 rok będzie ostatnią okazją do skorzystania z tej ulgi w odniesieniu do wymienionych urządzeń. Przyczyną tej zmiany jest fakt, że paliwa kopalne, do których zalicza się m.in. gaz i olej, są uznawane za źródła energii nieodnawialnej. W związku z tym, zgodnie z dyrektywą unijną, zdecydowano się na wycofanie wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z ich wykorzystaniem. Priorytetem stały się natomiast rozwiązania oparte na magazynowaniu energii elektrycznej oraz ciepła.

Ulgi podatkowe w 2025 roku

W roku podatkowym 2025 podatnicy mają możliwość skorzystania z szeregu ulg podatkowych, takich jak: ulga na dzieci, ulga na internet (limitowana do dwóch kolejnych lat podatkowych), ulga rehabilitacyjna, ulga na darowizny, ulga na nowe technologie oraz ulga dla pracujących seniorów.

Ulgi prorodzinne

Ulga na dziecko: Jeśli masz dzieci, możesz skorzystać z ulgi na dziecko. Kwota ulgi zależy od liczby dzieci i ich wieku.

Jeśli masz dzieci, możesz skorzystać z ulgi na dziecko. Kwota ulgi zależy od liczby dzieci i ich wieku. Ulga dla rodzin 4+: Dla rodzin z co najmniej czworgiem dzieci przewidziana jest specjalna ulga, która pozwala na znaczne obniżenie podatku.

Ulgi zdrowotne i rehabilitacyjne

Ulga rehabilitacyjna: Jeśli ponosisz wydatki związane z rehabilitacją, możesz je odliczyć od podatku.

Jeśli ponosisz wydatki związane z rehabilitacją, możesz je odliczyć od podatku. Ulga na leki: Możesz odliczyć część wydatków na leki, które są niezbędne ze względu na stan zdrowia.

Inne ulgi