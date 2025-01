Podczas rocznego rozliczenia podatku dochodowego, wielu podatników pomija korzystną ulgę mieszkaniową. Mogą z niej skorzystać osoby, które w ostatnim pięcioleciu sprzedały mieszkanie lub dom, a uzyskane pieniądze przeznaczyły na zakup nowej nieruchomości, remont, budowę lub inne wydatki związane z własnym lokum.

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa to popularne rozwiązanie podatkowe, które pozwala podatnikom uniknąć lub zmniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) z tytułu sprzedaży nieruchomości. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które planują sprzedać swoje mieszkanie lub dom i przeznaczyć uzyskane środki na nowe cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania różnorodne wydatki związane z własnym lokum. Obejmują one nie tylko zakup mieszkania, ale także nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy zakup działki budowlanej pod przyszły dom. Dzięki temu podatnicy mogą znacząco zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej?

Ulga mieszkaniowa nie ogranicza się jedynie do zakupu nieruchomości. Można również odliczyć wydatki poniesione na wyposażenie nowego mieszkania. Dotyczy to zarówno sprzętu AGD, takiego jak zmywarki, lodówki czy pralki, jak i mebli. Dzięki temu, zakup nowego lokum staje się jeszcze bardziej opłacalny.

W oficjalnym stanowisku z 2024 roku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zakres ulgi mieszkaniowej jest szerszy niż pierwotnie zakładano. Oprócz podstawowych elementów wyposażenia, takich jak meble czy sprzęt AGD, można odliczyć również koszty zakupu bardziej specjalistycznych urządzeń, jak suszarki wolnostojące, rolety zewnętrzne, klimatyzacja czy filtry do wody w zabudowie kuchennej. Na liście dopuszczalnych wydatków znalazły się także popularne urządzenia kuchenne, takie jak piekarniki i płyty indukcyjne.

Ulga mieszkaniowa - czego nie można odliczyć?

Choć ulga mieszkaniowa obejmuje szeroki zakres wydatków związanych z wyposażeniem mieszkania, warto pamiętać o pewnych ograniczeniach. Niestety, nie wszystkie urządzenia AGD kwalifikują się do odliczenia. Do kategorii wydatków, które nie są objęte ulgą, należą mniejsze urządzenia, takie jak ekspresy do kawy, czajniki elektryczne czy tostery.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, podatnik zobowiązany jest przeznaczyć całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Co istotne, ten wymóg czasowy jest podwójny: środki muszą zostać wydane w ciągu pięciu lat od sprzedaży nieruchomości, a wydatki te muszą być rozliczone w deklaracji PIT-39 w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.