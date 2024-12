Rozliczenie podatkowe to dla jednych okazja do odzyskania części zapłaconych podatków, a dla innych niestety dodatkowe obciążenie finansowe. W 2025 roku okres rozliczeń potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia. Możemy rozliczyć się na dwa sposoby: tradycyjnie, wypełniając formularz papierowy i wysyłając go pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym, lub wygodniej – drogą elektroniczną.

Rozliczenie podatku online

Coraz więcej osób decyduje się na elektroniczne rozliczenie roczne, korzystając z dedykowanych platform. Ich niewątpliwą zaletą jest znaczna automatyzacja procesu. Systemy te, po zalogowaniu, prezentują podatnikowi wstępnie wypełnioną deklarację, co znacznie skraca czas rozliczenia. Dodatkowo, w przypadku braku modyfikacji ze strony użytkownika, zeznanie jest automatycznie wysyłane. Jednakże, aby w pełni wykorzystać potencjał tych platform, warto samodzielnie zweryfikować deklarację. Dzięki temu można skorzystać z przysługujących ulg podatkowych i zoptymalizować swoje rozliczenie. Należy jednak pamiętać, że prawo do zwrotu podatku nie przysługuje każdemu.

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku zależy od sposobu rozliczenia. W przypadku złożenia zeznania elektronicznie, zwrot możemy otrzymać już po 45 dniach. Natomiast osoby rozliczające się tradycyjnie, poprzez złożenie dokumentów w urzędzie lub wysyłkę pocztą, muszą poczekać do 90 dni. Warto zaznaczyć, że posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na szybszy zwrot, nawet w ciągu 30 dni.

Ulgi podatkowe

Ustawodawstwo podatkowe w Polsce przewiduje szereg ulg, które umożliwiają podatnikom zmniejszenie wysokości należnego podatku. Do najczęściej wykorzystywanych należą: ulga prorodzinna, ulga termomodernizacyjna, ulga związana z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego, ulga rehabilitacyjna, ulga samochodowa dla osób niepełnosprawnych, ulga na darowizny, ulga na usługi internetowe oraz ulga dla honorowych dawców krwi.

Które osoby nie dostaną zwrotu podatku w 2025 roku?

Aby skorzystać z większości ulg podatkowych, roczny dochód musi przekroczyć próg 30 000 złotych, czyli kwotę wolną od podatku. Dopiero powyżej tej sumy, gdy dochód podlega opodatkowaniu, ulgi mogą przynieść realne korzyści w postaci zwrotu podatku. Kto nie otrzyma zwrotu podatku w 2025 roku? To, czy ktoś otrzyma zwrot podatku w 2025 roku, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od:

Wysokości dochodów: Im wyższy dochód, tym mniejsza szansa na zwrot, a nawet konieczność dopłaty.

Im wyższy dochód, tym mniejsza szansa na zwrot, a nawet konieczność dopłaty. Ulgi podatkowych: Korzystanie z ulg, takich jak ulga na dziecko, może zwiększyć szansę na zwrot.

Korzystanie z ulg, takich jak ulga na dziecko, może zwiększyć szansę na zwrot. Kosztów uzyskania przychodów: Odliczenie tych kosztów może zmniejszyć podstawę opodatkowania.

Odliczenie tych kosztów może zmniejszyć podstawę opodatkowania. Innych czynników: np. statusu majątkowego, rodzaju wykonywanej pracy.

Generalnie, zwrotu podatku nie otrzymają osoby, które:

Nie odprowadzały zaliczek na podatek dochodowy: Jeśli pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek, a ostateczny podatek do zapłaty jest niższy, to istnieje szansa na zwrot.

Jeśli pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek, a ostateczny podatek do zapłaty jest niższy, to istnieje szansa na zwrot. Mają zbyt wysokie dochody: Przekroczenie określonych limitów dochodów może skutkować utratą prawa do niektórych ulg podatkowych.

Przekroczenie określonych limitów dochodów może skutkować utratą prawa do niektórych ulg podatkowych. Nie skorzystały z przysługujących im ulg: Jeśli podatnik nie zgłosił wszystkich ulg, na które ma prawo, może zapłacić wyższy podatek.

Jeśli podatnik nie zgłosił wszystkich ulg, na które ma prawo, może zapłacić wyższy podatek. Pomyliły się przy wypełnianiu deklaracji podatkowej: Błędy w deklaracji mogą prowadzić do błędnych obliczeń i konieczności dopłaty.

Kto jeszcze nie otrzyma zwrotu podatku w 2025 roku?

Niezapłacone mandaty lub abonament RTV

Osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania publicznoprawne, takie jak niezapłacone mandaty czy abonament RTV, nie mają prawa do zwrotu podatku. Należność ta może zostać bowiem potrącona w celu zaspokojenia istniejącego zadłużenia. Podatnik nie otrzyma zwrotu podatku także w sytuacji, gdy toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne prowadzone z uwagi na niezapłaconą opłatę śmieciową czy podatki lokalne.

Błędny numer rachunku bankowego

W przypadku podania błędnego numeru rachunku bankowego, zwrot podatku również nie zostanie zrealizowany.

Co się zmieni w podatkach w 2025 roku?

Rok 2025 przyniesie istotne modyfikacje w zakresie rozliczeń podatkowych, w szczególności dla przedsiębiorców. Planowane są zmiany dotyczące: zasad korzystania z ulgi na składki na ubezpieczenie społeczne, wysokości składki zdrowotnej, zwiększenia limitu ulgi na składki związkowe oraz modyfikacji ulg rehabilitacyjnej i prorodzinnej.