Zmiany, wprowadzone ustawą z 8 listopada 2024 r., mają na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów, a ich głównym celem jest usunięcie możliwości stosowania procedury marży w przypadku towarów objętych obniżoną stawką VAT, jak ma to miejsce w przypadku dzieł sztuki i niektórych przedmiotów kolekcjonerskich - informuje resort.

Reklama

Co się zmieni?

Dotychczasowe przepisy umożliwiały stosowanie procedury VAT marży, polegającej na opodatkowaniu jedynie różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży, jeśli przedmioty te były nabyte od twórców lub ich spadkobierców, bądź importowane. Od 2025 roku, aby stosować tę procedurę, do importu lub dostawy dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich nie będzie mogła być zastosowana obniżona stawka VAT (obecnie wynosząca 8 proc.). Oznacza to, że artyści i kolekcjonerzy, którzy sprzedają dzieła sztuki i antyki po niższej stawce, nie będą mogli skorzystać z procedury marży.

Reklama

Wpływ na monety kolekcjonerskie

Zmiany te dotyczą także monet ze srebra, które spełniają definicję przedmiotów kolekcjonerskich. Od stycznia 2025 r. sprzedaż takich monet nie będzie już mogła korzystać z procedury marży, a przedsiębiorcy będą musieli stosować ogólne zasady VAT, co oznacza opodatkowanie pełnej wartości sprzedaży. W tym przypadku podatnik będzie miał również prawo do odliczenia VAT-u od importu, czego nie było w przypadku poprzednich regulacji.

Co muszą zrobić podatnicy?

Podatnicy, którzy do tej pory korzystali z procedury VAT marży, będą zobowiązani do dostosowania swoich działań do nowych zasad. Osoby, które planują stosowanie tej procedury w 2025 roku, muszą złożyć nowe zawiadomienie do urzędów skarbowych do 31 grudnia 2024 r. W przeciwnym razie nie będą mogły stosować jej od 1 stycznia 2025 r.