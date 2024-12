Oddajesz krew? Sprawdź, ile możesz odliczyć od podatku

Honorowe oddawanie krwi to nie tylko szlachetna postawa, ale również okazja do skorzystania z ulgi podatkowej. W 2025 roku krwiodawcy będą mogli odliczyć darowiznę w postaci krwi lub jej składników. Dowiedz się, jak to zrobić, jakie są limity odliczeń oraz jakie dokumenty będą potrzebne.