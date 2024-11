Choć przepisy nie przewidują bezpośredniego "podatku od kota", podobnie jak w przypadku psów, właściciele tych zwierząt mogą być obciążeni opłatami. Wysokość takiego obciążenia jest indywidualna i uzależniona od ceny zakupu kota. Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", tak zwany "podatek od kota" to w rzeczywistości skrót myślowy. Prawidłową nazwą jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który obejmuje również zakup zwierząt. W przypadku kotów rasowych nabytych z hodowli obowiązek zapłaty tego podatku powstaje, gdy wartość transakcji przekroczy określony próg.

Z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży kot nabywa status przedmiotu prawnego, co generuje dla nabywcy obowiązek podatkowy. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) związany z nabyciem zwierzęcia jest opłatą jednorazową, należną w przypadku gdy wartość transakcji przekracza kwotę 1000 złotych.Stawka podatku wynosi 2 proc. wartości rynkowej kota.

Ceny kotów rasowych

Dla zobrazowania: przy zakupie kota za kwotę minimalną, tj. 1000 zł, podatek wyniesie 20 zł. Należy jednak pamiętać, że ceny kotów rasowych mogą być znacznie wyższe. Przykładowo, za kota leśnego norweskiego trzeba zapłacić około 3000 zł, a za kota rasy savannah F5 o rzadkim umaszczeniu nawet 16 000 zł. Kot brytyjski krótkowłosy z kolei to koszt od 2000 zł do nawet 5000 zł. Podatek wyniesie więc od 40 zł do 100 zł. W takich przypadkach wysokość podatku może stanowić istotny dodatek do kosztów zakupu.

Kara za nieopłacenie podatku od kota

Niewywiązanie się z obowiązku podatkowego związanego z nabyciem kota może skutkować nałożeniem dotkliwych sankcji finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak zgłoszenia transakcji w urzędzie skarbowym może wiązać się z karą pieniężną w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co w praktyce oznacza kwotę od 430 zł do nawet 86 000 zł.

W celu uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z nabyciem kota, podatnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza PCC-3 i złożenia go we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Kto nie musi płacić podatku od kota?

Z obowiązku podatkowego zwolnione są osoby, które nabyły kota w drodze darowizny, zakupiły zwierzę od podatnika VAT, adoptowały kota ze schroniska lub przygarnęły go bez formalnej transakcji kupna-sprzedaży.

