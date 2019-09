W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie, korzystne głosy pojawiające się w UE dotyczące podatku cyfrowego, opracowywanego na poziomie całej UE. Polska będzie optowała, by ten podatek mógł być częścią dochodów własnych UE, co skompensowałoby ubytek dochodów związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE - powiedział premier. Wyraził też nadzieję, że negocjacje w sprawie perspektywy finansowej UE zakończą się zdrowym kompromisem.

Premier zabrał też głos w sprawie Nord Stream 2. Polska i Litwa stoją na bardzo podobnym stanowisku, że budowa Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu tej części Europy, a w szczególności powoduje sytuację, że zwiększa się zagrożenie na Ukrainie oraz zwiększają się możliwości monopolizowania dostaw gazu, a tym samym też dyktatu cenowego ze strony Gazpromu - mówił szef polskiego rządu. Dodał, że w tym zakresie ważne są działania Polski, czyli m.in. budowa gazociągu bałtyckiego do Norwegii czy powiększenie możliwości przerobowych terminalu LNG w Świnoujściu.

Morawiecki zaznaczył też, że Polska i Litwa są państwami, które rozwiązują problemy pokojowo. W sytuacji, kiedy ktoś się klinem wbija pomiędzy Polskę i Litwę, zawsze oznacza to coś niedobrego i zagrożenia dla naszych krajów - mówił w Wilnie premier. Dzisiaj Polska i Litwa są państwami, które pokojowo rozwiązują problemy wokół nas; zachęcamy wszystkich naszych sąsiadów do tego i jednocześnie pogłębiamy nasze relacje polityczne, gospodarcze, kulturowe i w zakresie bezpieczeństwa - dodał.

Przypomniał ponadto, że Polska uczestniczy w misjach zapewnienia bezpieczeństwa powietrznego krajów bałtyckich, a litewscy oficerowie są również obecni w Polsce. To pokazuje, jak głęboko została posunięta nasza współpraca w zakresie tematyki bezpieczeństwa - oświadczył. Morawiecki powiedział też, że pozytywnie odpowiada na propozycję konsultacji międzyrządowych między Polską a Litwą. Chciałbym, żeby takie konsultacje w przyszłości się odbywały. One doprowadzą do tego, że nasza współpraca będzie na jeszcze wyższym poziomie (...), żebyśmy wspólnie mogli realizować nasze interesy, również (...) w Europie- wskazał.