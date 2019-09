Szef KPRM Michał Dworczyk w radiowej Jedynce powiedział, że "w tej chwili na pewno w Polsce nie są prowadzone żadne tego rodzaju prace" dotyczące wprowadzenia podatku od usług cyfrowych. Według mojej wiedzy przede wszystkim na poziomie UE była podjęta próba żeby przygotować dyrektywę zmierzającą do takiego podatku, ale w poprzedniej kadencji to się nie wydarzyło. Jak będzie w tej kadencji, tego nie wiem - powiedział.

O sprawę podatku cyfrowego był też pytany na antenie Radia ZET minister Jacek Sasin. Ja nie mam wrażenia, że taka decyzja zapadła- odpowiedział na pytanie, dlaczego rząd wycofuje się z tego podatku. Dodał, że W tej chwili rząd nie pracuje nad takimi regulacjami - powiedział Sasin. Dodał, że owszem, resort finansów taką propozycję rozważał, ale takiego projektu do rządu, czyli do Rady Ministrów, jeszcze minister finansów nie wniósł. Na etapie rządowym, prac rządowych, takiego projektu jeszcze w tej chwili nie ma - stwierdził.

Biuro prasowe resortu informowało bowiem w lipcu, że Ministerstwo Finansów prowadziło prace nad przygotowaniem projektu ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych, a punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy stanowił projekt dyrektywy dotyczącej podatku od usług cyfrowych, zaproponowanej przez Komisję Europejską w marcu 2018 r.

Gdy prowadząca program przypomniała wypowiedź premiera, że "digital tax" ma być jednym z głównych źródeł finansowania "piątki Kaczyńskiego", minister powiedział, że udało i tak się znaleźć pieniądze na te projekty. My na bieżąco kontrolujemy stan finansów państwa i w zależności od tego podejmujemy również decyzję. To jest decyzja, która jest gdzieś jeszcze przed nami: czy będziemy realizować te zapowiedzi pana premiera, ministra finansów, czy z powodu rozwoju gospodarczego dla naszej gospodarki lepiej będzie, żeby tego typu regulacji nie wprowadzać. Jakichś ostatecznych decyzji w tej chwili nie ma - dodał.

Sasin zapewnił też, że rząd nie wycofuje się ze swoich planów przez wzgląd na wypowiedź wiceprezydenta USA. Mike Pence, który przebywał w Polsce w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej powiedział bowiem, że Stany Zjednoczone z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzuceni" przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, które utrudniły wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami.

My się nikogo nie przestraszamy, a szczególnie nikogo za granicą. My podejmujemy decyzje w oparciu o to, jak one wpłyną na nasz rynek, na naszych obywateli, na naszą sytuację w Polsce i będziemy również w tej sprawie takie decyzje podejmować - podsumował Sasin.