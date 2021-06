Morawiecki o Polskim Ładzie

Prezentując plany rządu we wdrażaniu Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni, Morawiecki stwierdził, że Polski Ład to wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego, "doganiania tych, którzy wydawali się niedoścignieni”.

Premier oświadczył, że w "najbliższych tygodniach” przedstawiony zostanie plan zniesienia limitów do lekarzy specjalistów oraz harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB.

Przypomniał, że "Polski Ład" zakłada wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł. Według niego, to "jeden z wyższych pułapów w Europie”, nie tylko w porównaniu do średnich zarobków w różnych krajach, ale i nominalnie, w przeliczeniu na euro.

Zaznaczył, że w planie jest też emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Jak stwierdził, emerytom, którzy "są naszym skarbem, musimy się odwdzięczyć wysoką kwotą wolną i wyższymi emeryturami netto”.

Nadwyżka w budżecie wyniosła ponad 9 mld zł po maju

W budżecie państwa na koniec maja 2021 r. odnotowano ponad 9 mld zł nadwyżki, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Chcę dzisiaj stąd powiedzieć wcześniej niż zwykle to przedstawiamy o wynikach budżetu za maj. Za maj i za poprzednie miesiące łącznie pojawiła się nadwyżka ponad 9 mld zł - powiedział Morawiecki podczas konferencji nt. "Polskiego Ładu".

To świadczy o zdrowiu finansów publicznych - dodał.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec kwietnia 2021 r. odnotowano 9,2 mln zł nadwyżki.

Dochody budżetu państwa po kwietniu wyniosły 147,1 mld zł, tj. 36,4 % planu na rok 2021, zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 137,9 mld zł, tj. 28,3 % planu na br.

Dopłaty do paliwa rolniczego

W ciągu tych 100 dni, w krótkim czasie doprowadzimy do uzgodnienia wszelkich zapisów związanych z wyższymi dopłatami do paliwa rolniczego - zapowiedział premier, podkreślając, że rolnicy dbają o bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

Chcemy też ułatwić rolnikom dostęp z ich produktami rolnymi, przetworzonymi i nieprzetworzonymi do stołu - mówił, zapowiadając, że chodzi o skrócenie drogi "od pola do stołu", by ograniczyć marże pośredników. Jak wyjaśniał, chodzi o to, by ograniczyć wpływ potężnych sieci handlowych i grup. Musi być tutaj sprawiedliwy system - podkreślił.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Zapowiedział także przygotowanie rozwiązań dotyczących programu Mieszkanie bez wkładu własnego oraz budowy małego domu do 70 m kw. w podstawie bez specjalnych pozwoleń. Zaznaczył, że chodzi o "godne mieszkanie, godne lokum dla polskich rodzin w ciągu najbliższej dekady".

Jak mówił, w programie chodzi także o zwiększenie populacji Polaków i rozwiązanie problemu demograficznego. Stąd - jak powiedział - propozycje rodzinnego kapitału opiekuńczego dla rodziców dzieci.

Wskazał, że Polski Ład to także wielki program inwestycyjny: chodzi o inwestycje wodno-kanalizacyjne, ale także np. w drogi gminne oraz modernizację kolei oraz inwestycje środowiskowe, jak mała retencja, melioracja.

Na te 100 dni przyjmiemy, albo przynajmniej opracujemy ustawę, która będzie w zaawansowanym procesie realizacji, dotyczącą małych Centrów Nauki Kopernik - zapowiedział. Jak dodał, chodzi o zwiększenie konkurencyjności.

Jak Polska będzie konkurowała z najlepszymi, to też wynagrodzenia Polaków będą zdecydowanie wyższe, a o to nam w tym wszystkim chodzi. Wynagrodzenia Polaków urosły w ciągu 5 lat, urosły o ok. 25 proc. Nigdy wcześniej nie było takiej pięciolatki - podkreślił.

Ile ma zarabiać polska klasa średnia?

Budujemy polską klasę średnią, polska klasa średnia musi być jak najszersza - oświadczył Morawiecki. W klasie średniej jest nas cały czas za mało. Chcemy, żeby Polacy jak najwięcej zarabiali - zaznaczył.

Jak stwierdził Morawiecki, „jeśli ktoś naprawdę jest pracownikiem”, to do zarobków ponad 12 tys. zł brutto w reformie, uwzględniającej podniesienie progu podatkowego i kwoty wolnej, „chcemy, żeby miał realną korzyść”.

Chcemy, żeby ci którzy zarabiają do 12 tys. zł albo byli beneficjentami, albo żeby reforma była dla nich neutralna - mówił szef rządu. Jak wskazał, dopiero ci, którzy zarabiają „15, 20, 25, 30 tys. zł miesięcznie będą trochę dokładać poprzez składkę zdrowotną”.

To bardzo realne wsparcie dla milionów polskich rodzin, milionów polskich dzieci, dla polskich matek i naszych seniorów - oświadczył Morawiecki.

Ryczał dla przedsiębiorców zarabiających do 10 tys. zł

Wszystkim przedsiębiorcom, zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, oferujemy ryczałt, czyli podatek przychodowy – powiedział premier Mateusz Morawiecki, prezentując rozwiązania dla przedsiębiorców w Nowym Ładzie.

W środę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował rozwiązania w ramach Nowego Ładu, skierowane do przedsiębiorców. Jak powiedział, wszyscy drobni przedsiębiorcy, którzy zarabiają 5-6 tys. zł miesięcznie, na zmianach podatkowych związanych z podniesieniem kwoty wolnej skorzystają.

Na tej zmianie zyskają więcej niż wyniesie ich wkład w postaci składki zdrowotnej – powiedział premier.

Z kolei osobom, które więcej zarabiają, premier zaproponował przejście na ryczałt podatkowy.

Jest możliwość pozbycia się bólu głowy, związanego z fakturami czy kosztami, tym, czy coś można rozliczyć, czy nie, czy coś zaakceptuje urząd skarbowy. Ta możliwość nazywa się ryczałt, czyli tak naprawdę podatek przychodowy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Według premiera, część przedsiębiorców powinna rozważyć przejście na ryczałt.

Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję – zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc. – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.

Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu – powiedział Morawiecki.

Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone – czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.

To jest dobry zestaw dla przedsiębiorców – powiedział Morawiecki.

Polski Ład służy także najbogatszym Polakom

Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy: jest kompleksowy, jest bardzo dobrze przeliczony, przeanalizowany, przemyślany, i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy dzisiaj zarabiają po 50-70 tys. zł, są dużo lepiej sytuowani od innych, ponieważ poprzez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich - powiedział szef rządu.

Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest "osiągnięcie europejskiego standardu życia". To jest cel celów - podkreślił. Ocenił, że Polski Ład jest realizacją "polskiego marzenia" na wzór "american dream".

Polski Ład ma być instrumentem, wizją, która ułatwia realizację polskich marzeń wszystkim Polakom, także tym, którzy są dziś lepiej sytuowani, także tym najbardziej majętnym, bo każdy chce żyć w spokojnym, szczęśliwym, bezpiecznym kraju - powiedział. Szef rządu podkreślił, że chodzi o to, by Polska pozbyła się kompleksów, była inna, odważna, kreatywna, innowacyjna, bardziej sprawiedliwa, a jednocześnie "patriotyczna".

Zdaniem Morawieckiego, przejawem takiego patriotyzmu jest np. kupowanie polskich produktów. Promujmy to co polskie, bo właśnie poprzez to jeszcze więcej polskich przedsiębiorców będzie miało więcej zleceń - powiedział. Ocenił, że Polski Ład pozwoli stworzyć 500 tys. miejsc pracy - m.in. dla powracających z zagranicy lub pracujących obecnie w szarej strefie.