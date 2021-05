Sondaże raczej nie dają PiS zbyt wielu powodów do zadowolenia, zwłaszcza przy tym poziomie propagandy TVP oraz całkowitego zawłaszczenia państwa. Dziś partie opozycyjne w sondażach mają łącznie lepszy wynik niż ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego . Co do Hołowni, to jego główną zaletą jest to, że jest nowy. Tyle że w jego ruchu nie widać nawet świeżości. Czy słyszeli panowie jakieś twarde stanowisko Hołowni wobec propozycji PiS, wizję Polski według Szymona Hołowni, twarde określenie się w dyskusji, na co mają być przeznaczone środki z Krajowego Planu Odbudowy?