Carrefour wycofuje się z Polski?

Przytaczany we wstępie serwis poinformował, że sieć Carrefour - za pośrednictwem J.P. Morgan - otworzyła tzw. pokój danych dotyczący polskich sklepów spod tego szyldu, który ma umożliwiać potencjalnym nabywcom uzyskanie informacji finansowych z tego regionu. Ma być to podyktowane chęcią sprzedaży swoich około 800 sklepów oraz 40 centrów handlowych na terenie całego kraju.

W odpowiedzi udzielonej dla tvn24.pl przedstawicielstwo Carrefour Polska stwierdziło, że grupa rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, który ma obejmować wszystkie obszary działalności i modele organizacyjne. Całość też ma być pewnego rodzaju "odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe" i swoistym ograniczeniem kosztów działalności. Dodano także, iż firma "nie będzie komentować rynkowych plotek", które dotyczą tej sprawy.

Sieć Carrefour Polska zanotowała spadek sprzedaży w 2024 roku

Ciekawym uzupełnieniem tych informacji są dane przedstawione przez "Rzeczpospolitą", wedle których sprzedaż Carrefour Polska spadła w 2024 roku o 3,3 proc. rok do roku. Mowa dokładnie o 9,33 miliardach złotych przychodów sprzedażowych wypracowanych w ubiegłym roku i w przypadku wszystkich sklepów.

W portfolio firmy znajduje się aktualnie kilka rodzajów placówek i są to: hipermarkety, supermarkety, sklepy hurtowo-dyskontowe, osiedlowe sklepy, punkty specjalistyczne oraz platforma do zakupów internetowych. Do tego dochodzą jeszcze centra handlowe, które ulokowane są w średnich i dużych miastach na terenie całego kraju.

Portal LSA twierdzi, że Carrefour, który na Polskim rynku działa od 1997 roku, nigdy nie był w stanie konkurować z większymi dyskontami. Wobec tego eksperci cytowani przez ów serwis twierdzą, że taka sprzedaż i ograniczenie działalności rzeczywiście mogłoby przynieść oszczędności na dość konkurencyjnym rynku.