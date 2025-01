Początek 2025 roku to przykra informacja dla fanów tej sieci drogerii. Okazuje się, że ta znana marka nie poradziła sobie z problemami. Najpierw wycofała się z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Potem zlikwidowała swoje sklepy w Belgii, Holandii oraz Brazylii.

Znana sieć drogerii wycofuje się z Polski

W styczniu 2025 roku przyszedł czas na polski rynek. O jakiej marce mowa? Chodzi o sieć sklepów The Body Shop. To właśnie ta marka ogłosiła, że zamyka wszystkie swoje punkty stacjonarne na terenie całej Polski.

Klienci nie będą mogli również dokonywać zakupów online, bo zlikwidowana zostanie także strona internetowa. Do kiedy dokładnie będzie można wykorzystywać karty podarunkowe, realizować zamówienia internetowe i wybrać się do sklepów stacjonarnych marki The Body Shop? Jak wynika z dostępnych informacji 26 stycznia 2025 roku to ostatni dzień, kiedy aktywny będzie sklep online w Polsce a także program lojalnościowy Love Your Body Club. Do tego dnia mają też działać wybrane sklepy stacjonarne.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że punkty w Galerii Krakowskiej, Centrum Handlowym Serenada, Silesia City Center oraz Forum Gdańsk będą działać do 26 stycznia. Data zamknięcia sklepów w Westfield Arkadia, Westfield Mokotów oraz Złote Tarasy nie jest jeszcze znana. Ostatnie sklepy zostaną zamknięte 22 lutego 2025 roku. Z tej okazji klienci będą mogli kupić produkty nawet z 70 proc. zniżką.

The Body Shop - co to za marka?

Marka kosmetyczna The Body Shop ma ponad 50 lat. Słynie z tego, że jej produkty nie są testowane na zwierzętach. Założyła ją w 1976 roku Anita Roddick, która była działaczką na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka a także pionierką wykorzystywania w przemyśle kosmetycznym składników pochodzących z etycznych, wolnych od okrucieństwa zwierząt źródeł. Roddick współpracowała również z małymi producentami z ubogich regionów świata.

W latach 2006-2017 The Body Shop był częścią koncernu L'Oréal. We wrześniu 2017 roku L'Oréal sprzedał tę markę firmie Natura, a w listopadzie 2023 roku Natura przekazała The Body Shop niemieckiemu koncernowi Aurelius.

W Polsce franczyzodawcą sklepów The Body Shop była do tej pory Alshaya Group. To firma, która obsługuje także marki Victoria’s Secret i Bath & Body Works. The Body Shop w najlepszych latach posiadał 3 tys. sklepów w 70 krajach, obsługując rocznie 77 milionów klientów.