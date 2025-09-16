Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez małej czarnej. Z pewnością wielu Polaków ucieszy ta obniżka cen w sieci sklepów Biedronka. Po raz kolejny w promocji można kupić kawę znanej marki.

Tania kawa w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

W sklepach sieci Biedronka od poniedziałku trwa promocja na kawę. To naprawdę duża obniżka cen. W ofercie znalazły się wybrane kawy rozpuszczalne oraz jedna kawa mielona. Trzeba się jednak nieco pospieszyć, bo promocja trwa jeszcze tylko dwa dni a więc 16 września we wtorek i 17 września w środę.

Promocja na kawę w Biedronce. Jaką markę kawy kupimy taniej?

Tania kawa w Biedronce to oferta, która obejmuje dwa rodzaje kawy rozpuszczalnej i jedną mieloną. Kawa mielona, która znalazła się w promocji to kawa MK Café Premium w opakowaniach 500 g. Można ją kupić taniej o 25 proc.. Obecnie paczka tej kawy kosztuje 32,99 zł zamiast 43,99 zł.

Drugi produkt objęty promocją to kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung w słoiczkach po 200 g. Ten produkt jest tańszy o 28 proc. Teraz można ją kupić za 29,99 zł za słoik a nie jak do tej pory za 41,99 zł. O 25 proc. taniej można również nabyć kawę rozpuszczalną Nescafé Crema w słoiczkach po 200 g. W tym przypadku zamiast 39,99 zł zapłacimy 29,99 zł.

Biedronka obniżyła ceny kawy. Czy obowiązują limity?

Promocja na dwa rodzaje kawy rozpuszczalnej i jedną mieloną w sklepach sieci Biedronka nie jest objęta żadnymi limitami. Oznacza to, że można kupić dowolną ilość produktów i nie trzeba posiadać ani karty lojalnościowej tego sklepu - Moja Biedronka ani aplikacji, która pozwala na zakupy ze zniżką w sklepach tej sieci.