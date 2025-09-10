Kawa to produkt, który w wielu domach jest nieodłącznym elementem porannych posiłków czy popołudniowych spotkań z rodziną czy przyjaciółmi. Bez przysłowiowej małej czarnej wiele osób nie wyobraża sobie dnia.

Tania kawa w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Teraz jest okazja, by uzupełnić zapasy i zapłacić za nie dużo mniej niż zazwyczaj. Sieć sklepów Biedronka po raz kolejny oferuje swoim klientom promocję w ramach, której można kupić ten produkt spożywczy w dużo niższej cenie. Nie trzeba się zbytnio spieszyć z zakupami, bo promocja ta trwa do 13 września, czyli do najbliższej soboty.

Promocja na kawę w Biedronce. Jak z niej skorzystać?

Promocja na kawę, która trwa w sieci sklepów Biedronka to oferta w ramach, której drugi produkt w niższej cenie można kupić w o 50 proc. niższej cenie. Zniżką objęte są wszystkie rodzaje kaw marki MK Café a więc kawa ziarnista, mielona oraz rozpuszczalna.

Najpierw masło, teraz mleko. Biedronka przez dwa dni rozdaje za darmo
Oferta promocyjna obejmuje także różne smaki i wagi opakowań. Zakupione w niższej cenie produkty można dowolnie ze sobą łączyć.

Kawa z Biedronki w promocji. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z oferty Biedronki i kupić kawę w niższej cenie należy posiadać kartę lojalnościową albo aplikację Moja Biedronka. Korzystanie z nich jest darmowe. Promocja na kawę w sklepach sieci Biedronka jest ofertą limitowaną, ale limity są dosyć duże. Dzienny limit podczas trwania promocji to maksymalnie cztery kawy, w tym dwie objęte zniżką 50 proc.