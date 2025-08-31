Masło to produkt bez którego w wielu domach nie ma śniadań czy kolacji. Używane jest nie tylko do smarowania pieczywa, ale także smażenia jajecznicy, wypieków a nawet odsmażania niektórych dań.

Masło w promocji. Aldi proponuje tańszą cenę

Nic dziwnego, że wiele osób czeka na promocje dzięki którym można je kupić taniej albo dostać jedną czy dwie kostki za darmo. Masło to produkt, który wciąż uznawany jest za "króla drożyzny". Okazją do uzupełnienia domowych zapasów może być promocja, która rozpoczęła się w sieci sklepów Aldi w sobotę i potrwa dziś, czyli przez całą niedzielę handlową 31 sierpnia.

Promocja na masło w Aldi. Ile kostek można dostać gratis?

Sieć sklepów Aldi nie tylko ma dla klientów masło w promocyjnej cenie, ale także darmowe kostki. Promocja, w której można je dostać to oferta 2+1 gratis. Oznacza to, że jedną kostkę masła w sklepach sieci Aldi można dostać za darmo.

Masło gratis w Aldi. Jakiego produktu dotyczy oferta?

Oferta sieci sklepów Aldi, w której można nie tylko kupić masło w niższej cenie, ale też jedną kostkę dostać gratis dotyczy jednego, konkretnego produktu. Jest nim masło ekstra polskie marki Mlekovita w kostkach po 200 g. Za ten produkt normalnie zapłacimy w sklepach Aldi - 8,99 zł. W promocji podczas niedzieli handlowej cena za kostkę to 5,99 zł. Oznacza to, że za kostkę zapłacimy o 33 proc. mniej.

Tak kupisz tańsze masło w Aldi. Limit darmowych kostek

Z oferty sieci sklepów Aldi na tańsze i darmowe masło można skorzystać bez żadnej karty lojalnościowej czy aplikacji. Jedyne na co klienci muszą zwrócić uwagę to limit produktu na osobę. Jeden klient może wziąć sześć sztuk masła, w tym dwie gratis.