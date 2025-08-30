Masło od pewnego czasu nazywane jest "królem drożyzny". Za kostkę trzeba czasem zapłacić 8 a nawet 11 złotych. Nie da się też ukryć, że masło to ulubiony produkt Polaków. Gdy tak jak teraz zaczyna się za chwilę rok szkolny, wręcz niezbędny jako składnik kanapek do szkoły, czy pracy.

Tanie masło w Biedronce. Tylko jeden dzień

Obniżka cen masła, którą proponują takie sieci jak Lidl albo Biedronka, jest więc idealną okazją, by zrobić zapasy i zaoszczędzić. Tanie masło znalazło się właśnie w ofercie sklepów sieci Biedronka. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta jest ważna tylko jeden dzień.

Promocja na masło w Biedronce. Kiedy będzie można kupić taniej?

Masło będzie sprzedawane w niższej cenie tylko 30 sierpnia br. Za kostkę zapłacimy 40 proc. taniej pod warunkiem, że kupimy trzy kostki. Oferta sieci Biedronka dotyczy konkretnej marki a dokładnie masła ekstra Mleczna Dolina w kostkach po 200 g. Zamiast 7,99 zł zapłacimy w tej promocji za kostkę masła tyko 4,75 zł.

Tak kupisz tańsze masło w Biedronce

Z promocji Biedronki na masło skorzystać można tylko posiadając kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie można założyć za darmo. Warto pamiętać, że w tej promocji na masło obowiązuje również limit. Na jedną kartę Moja Biedronka można kupić tylko trzy kostki masła a więc skorzystać z tej promocji tylko raz.