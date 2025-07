Unia Europejska wprowadza istotne zmiany w przepisach budowlanych, które mają przyspieszyć zieloną transformację i zwiększyć efektywność energetyczną budynków. W znowelizowanej dyrektywie EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive) – znanej jako dyrektywa budynkowa – przewidziano m.in. obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach nowych i modernizowanych budynków.

Fotowoltaika obowiązkowa na budynkach w Polsce. Co to oznacza?

Nowe przepisy szykują rewolucję w polskim budownictwie. W związku z wdrażaniem unijnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej, Polska przygotowuje się do wprowadzenia obowiązku instalowania paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na dachach niektórych budynków.

Reklama

Zmiany zapisano w projekcie nowelizacji Warunków Technicznych (WT 2026), które stanowią kluczowy dokument regulujący wymagania techniczne dla budynków. Nowe przepisy mają na celu realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i wdrożenie dyrektywy UE 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Reklama

Obowiązek montażu fotowoltaiki w Polsce. Od kiedy nowe przepisy?

Proces wdrażania obowiązku instalowania fotowoltaiki został podzielony na etapy:

od 2026 r. – obowiązek obejmie nowe budynki komercyjne i publiczne;

– obowiązek obejmie nowe budynki komercyjne i publiczne; od 2029 r. – nowe budynki mieszkalne;

– nowe budynki mieszkalne; od 2030 r. – istniejące budynki komercyjne i publiczne poddawane gruntownej modernizacji;

– istniejące budynki komercyjne i publiczne poddawane gruntownej modernizacji; od 2030 r. – wszystkie istniejące budynki sektora publicznego.

Przepisy rozporządzenia WT 2026 wejdą w życie 20 września 2026 r., natomiast kluczowe zapisy dotyczące obowiązku wykorzystania energii słonecznej – 31 grudnia 2026 r.

Budynki objęte obowiązkową fotowoltaiką – lista według WT 2026

Zgodnie z nowym działem XI rozporządzenia WT 2026, obowiązek dotyczy wybranych kategorii obiektów o powierzchni przekraczającej 250 m². Są to:

budynki użyteczności publicznej;

budynki zamieszkania zbiorowego (np. hotele, internaty, akademiki);

budynki gospodarcze.

W przypadku tych budynków konieczne będzie wyposażenie dachów (lub innych odpowiednich powierzchni) w instalacje służące do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego – zarówno w formie energii elektrycznej (fotowoltaika), jak i cieplnej (kolektory słoneczne).

Warunkowy obowiązek montażu fotowoltaiki w Polsce. Będą wyjątki

Nowe przepisy przewidują pewne wyjątki. Zgodnie z art. 351 ust. 3, obowiązek montażu instalacji słonecznych będzie stosowany tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione pod względem:

technicznym,

funkcjonalnym,

ekonomicznym.

Warunkiem koniecznym będzie to, by okres zwrotu z inwestycji nie przekraczał 15 lat. Oznacza to, że w przypadku wysokich kosztów lub ograniczeń technicznych, obowiązek nie będzie miał zastosowania.