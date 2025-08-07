Ministerstwo Finansów i Gospodarki opublikowało w Monitorze Polskim obwieszczenie, które ustala maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok. Większość z nich wzrośnie o około 4,5 proc. To wynik waloryzacji, która uwzględnia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza 2025 roku. Samorządy mogą, ale nie muszą, podnieść stawki do tego maksymalnego poziomu. Ostateczna decyzja leży w rękach rad gmin.

Co konkretnie zdrożeje?

1. Podatek od nieruchomości:

  • Nieruchomości mieszkalne: Nowa maksymalna stawka to 1,25 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 6 groszy.
  • Działalność gospodarcza: Największy wzrost dotyczy budynków związanych z prowadzeniem biznesu – stawka wzrośnie o 1,53 zł, osiągając 35,53 zł za metr kwadratowy.
  • Grunty: Wzrost stawek dotyczy również gruntów, w tym tych związanych z działalnością gospodarczą (1,45 zł/m kw.) oraz gruntów niezabudowanych na terenach rewitalizacji (4,72 zł/m kw.).

2. Podatek od środków transportowych:

  • Samochody ciężarowe: Wzrost stawek dotknie właścicieli ciężarówek. Maksymalna opłata za pojazdy o masie od 3,5 do 5,5 tony to 1259,09 zł. Cięższe pojazdy o masie powyżej 9 ton to już 2520,48 zł.
  • Autobusy: Stawka dla autobusów z mniej niż 22 miejscami siedzącymi wyniesie 2976,21 zł, a dla większych – 3762,73 zł.
3. Inne opłaty:

  • Opłata targowa: Maksymalna dzienna opłata targowa może wzrosnąć do 1176,67 zł.
  • Opłaty miejscowe i uzdrowiskowe: Wzrosną również opłaty za pobyt w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, odpowiednio do 3,46 zł i 6,67 zł dziennie.
  • Opłata od psów: Właściciele czworonogów muszą liczyć się z maksymalną stawką 186,29 zł rocznie.

Dlaczego stawki rosną?

Wzrost stawek to standardowa procedura, która ma na celu dostosowanie ich do poziomu inflacji. Wskaźnik cen w pierwszym półroczu 2025 roku osiągnął 104,5 w stosunku do poprzedniego roku, co oznacza wzrost cen o 4,5 proc. Obwieszczenie Ministerstwa Finansów pozwala samorządom na zwaloryzowanie stawek do tego właśnie poziomu. To, czy gmina skorzysta z tej możliwości, zależy od jej indywidualnej polityki finansowej.