Zmiany w harmonogramie wypłat emerytur to nie tylko techniczna formalność. Mogą one realnie wpłynąć na codzienny budżet seniorów. W sierpniu 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie przesuwa część przelewów, dostosowując się do kalendarza. Oznacza to, że część emerytów otrzyma swoje świadczenia szybciej niż zwykle.

ZUS zmienia wypłaty emerytur w sierpniu 2025. Oto nowe terminy

Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227, z późn. zm.), ZUS wypłaca świadczenia w siedmiu stałych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, pieniądze są przekazywane wcześniej – nigdy później.

W sierpniu 2025 r. dwa terminy ulegają przesunięciu:

wypłata z 10 sierpnia trafi do emerytów już 8 sierpnia (piątek) – około 600–700 tys. osób;

trafi do emerytów już 8 sierpnia (piątek) – około 600–700 tys. osób; wypłata z 15 sierpnia zostanie zrealizowana 14 sierpnia (czwartek) – około 900 tys. osób.

zostanie zrealizowana 14 sierpnia (czwartek) – około 900 tys. osób. Pozostałe terminy (1, 5, 6, 20 i 25 sierpnia) pozostają bez zmian.

Kto dostanie emeryturę wcześniej, niż zwykle w sierpniu 2025?

Przesunięcie terminów wypłat emerytur dotyczy łącznie nawet 1,5–1,6 mln seniorów. Choć zmiana dotyczy tylko jednego lub dwóch dni, może znacząco pomóc w planowaniu wydatków.

Według danych GUS z czerwca 2025 r. przeciętny koszt utrzymania gospodarstwa jednoosobowego emeryta przekracza już 2650 zł, a inflacja w sektorze żywności wynosi 4,1% r/r.

Czy można zmienić termin wypłaty swojej emerytury?

Tak, ale tylko w uzasadnionych sytuacjach. ZUS przypisuje termin wypłaty na etapie przyznawania świadczenia, jednak istnieje możliwość jego zmiany na wniosek.

Najczęstsze powody zmiany terminu wypłaty emerytury:

spłata kredytu lub pożyczki w określonym dniu miesiąca,

harmonogram opłat za mieszkanie czy media,

koszty drogich leków lub kosztownego leczenia,

nieregularne źródła dochodów, np. sezonowy wynajem nieruchomości.

Jak sprawdzić termin wypłaty swojej emerytury?

Jeśli złożyliśmy wniosek o przyznanie emerytury i nie znamy lub nie pamiętamy jeszcze terminu jej wypłaty, najwygodniej jest go sprawdzić przez aplikację mojeZUS lub profil PUE ZUS:

zaloguj się na www.zus.pl,

wejdź w zakładkę "Moje świadczenia",

sprawdź przypisany termin wypłaty.

To najszybszy sposób, aby upewnić się, kiedy pieniądze trafią na konto seniora.