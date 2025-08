Antoni Macierewicz ujawnił swoje najnowsze oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Z dokumentu opublikowanego na stronie Sejmu wynika, że to jego żona Hanna Macierewicz-Natora zarządza pokaźną częścią rodzinnych finansów. To do niej należy mieszkanie, dom, samochód i znaczna część oszczędności. Na konto byłego ministra obrony narodowej wpływa jednak duża emerytura. Oto ile co miesiąc przelewa mu ZUS.