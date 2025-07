Waloryzacja emerytur według Karola Nawrockiego. Tak zmienią się emerytury w 2026 roku?

Nowy mechanizm waloryzacji zakłada, że co roku emerytura wzrośnie o stałą kwotę – minimum 150 zł brutto. To odejście od obecnego systemu, który opiera się na wskaźniku inflacji i wzroście przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że seniorzy nie będą już uzależnieni od wahań gospodarczych i będą mieli pewność co do wysokości corocznej podwyżki. Ma to chronić seniorów przed realnym spadkiem wartości ich pieniędzy w czasach rosnących kosztów życia.

Nowe zasady waloryzacji emerytur. Kto zyska, a kto straci na pomyśle Karola Nawrockiego?

Propozycja Karola Nawrockiego zakłada, że najniższa emerytura w Polsce miałaby docelowo wynosić 2028,91 zł brutto. To wyraźny wzrost w porównaniu do obecnych świadczeń minimalnych i znacznie więcej, niż gwarantowałby aktualny system.

W 2025 roku prognozowana waloryzacja na poziomie 4,9 proc. dałaby najniższym emeryturom jedynie 92,07 zł brutto podwyżki – o blisko 60 zł mniej niż w proponowanym wariancie.

Emeryci pobierający wyższe świadczenia mogą być mniej zadowoleni z nowych zasad waloryzacji emerytur, które proponuje Karol Nawrocki. W ich przypadku obecna waloryzacja często oznaczała większe wzrosty niż te, które gwarantowałby system stałej kwoty.

Waloryzacja emerytur według Karola Nawrockiego. Ile będzie kosztować to państwo?

Realizacja planów prezydenta elekta wiąże się z dodatkowymi kosztami dla budżetu państwa. Już teraz roczne wydatki na waloryzację emerytur sięgają około 20 miliardów złotych. Wprowadzenie gwarantowanej podwyżki 150 zł brutto rocznie oznaczałoby wzrost tej kwoty o kolejne miliardy. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie zależeć od rządu i większości parlamentarnej, a projekt ustawy ma trafić do Sejmu latem 2025 roku.

Rząd odpowiada na pomysł Karola Nawrockiego. Ma inny plan na waloryzację emerytur

W odpowiedzi na propozycję Nawrockiego rząd chce zrealizować swój plan. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozważa wprowadzenie dodatkowej waloryzacji we wrześniu – pod warunkiem, że inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Taka jesienna podwyżka byłaby jednak później odliczana od marcowej waloryzacji w kolejnym roku.