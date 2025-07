Nieuregulowanie abonamentu RTV może skutkować potrąceniem z emerytury. Wystarczy nie zapłacić należności do 25. dnia danego miesiąca – w tym przypadku do najbliższego piątku. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, a osoba jest do tego zobowiązana, urząd skarbowy ma prawo odzyskać zaległe środki, np. poprzez potrącenie z emerytury.