Masz daleko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a musisz załatwić ważną sprawę, na przykład złożyć wniosek o emeryturę? Już wkrótce możesz to zrobić znacznie bliżej domu. Poczta Polska, we współpracy z ZUS, rozpoczyna pilotażowy program w kilku placówkach w Wielkopolsce, gdzie pracownicy ZUS będą obsługiwać klientów na specjalnych stoiskach. Jeśli pomysł się sprawdzi, obie instytucje planują rozszerzyć współpracę na cały kraj.