Regulacja ta nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek unijny określone grupy towarów, takich jak

kawa, kakao,

olej palmowy,

kauczuk,

soja,

drewno,

bydło,

obowiązek wykazania, że ich produkcja nie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego ani do nielegalnego przekształcania gruntów leśnych. Aby skutecznie wdrożyć te rozwiązania w Polsce, opracowany został w czerwcu tego roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem rozwiązań dotyczących zwalczania wylesiania i degradacji lasów (projekt UC101), który znajduje się obecnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Nowe unijne przepisy vs. polskie firmy. Każda kawa, każdy stół – pod pełną kontrolą

Głównym celem projektowanej ustawy jest stworzenie krajowych przepisów i struktur administracyjnych, które pozwolą na skuteczne stosowanie rozporządzenia EUDR w praktyce. Choć rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich, to dla jego efektywnego wdrożenia konieczne jest zbudowanie ram proceduralnych i nadzorczych. Projekt UC101 przewiduje w szczególności: wyznaczenie organów odpowiedzialnych za kontrole i egzekwowanie przepisów, określenie trybu działania tych organów, uregulowanie procedury składania i weryfikacji oświadczeń o należytej staranności (ang. due diligence statements), a także wprowadzenie sankcji dla przedsiębiorców naruszających.

Jednym z kluczowych elementów projektu UC101 jest wyraźny podział zadań związanych z kontrolą zgodności przedsiębiorców z wymogami rozporządzenia EUDR, w tym w szczególności:

weryfikacją dokumentacji należytej staranności (DDS),

oceną ryzyka naruszeń,

prowadzeniem inspekcji u podmiotów gospodarczych,

podejmowaniem działań tymczasowych (np. zakaz wprowadzenia towaru do obrotu),

nakładaniem sankcji administracyjnych.

Odpowiedzialność za realizację tych działań została podzielona między cztery wyspecjalizowane inspekcje. Inspekcja Ochrony Środowiska będzie nadzorować obrót drewnem i jego pochodnymi, Inspekcja Handlowa – kauczukiem, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – produktami roślinnymi (soją, kawą, kakao, olejem palmowym), natomiast Inspekcja Weterynaryjna – mięsem i żywym bydłem. Każda z tych instytucji zostanie uprawniona do przeprowadzania kontroli dokumentacji, oceny zgodności produktów z wymogami EUDR, tymczasowego wstrzymywania obrotu towarami oraz stosowania sankcji pieniężnych wobec firm naruszających przepisy.

Projekt ustawy przewiduje również procedurę składania oświadczeń o należytej staranności. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji na temat pochodzenia produktów, w szczególności współrzędnych geograficznych miejsc ich pozyskania. Wymusi to wdrożenie w firmach systemów identyfikowalności (traceability), opartych m.in. na technologii geolokalizacji oraz dokumentacji źródłowej (m.in.dokumentach potwierdzających legalne pozyskanie drewna, dokumentach transportowych, mapach ewidencyjnych). Brak zgodności z wymaganiami lub wykrycie nieprawidłowości w dokumentacji może skutkować wstrzymaniem przez wyznaczony organ wprowadzenia towaru do obrotu lub nałożeniem sankcji administracyjnych.

Zgodnie z EUDR, obowiązek posiadania pełnej dokumentacji oraz złożenia oświadczenia DDS spoczywa na każdym podmiocie, który po raz pierwszy wprowadza dany produkt na rynek UE, niezależnie od jego skali działania. Zasada jest bezwzględna: każdy produkt musi być „wolny od wylesiania” i zgodny z przepisami kraju pochodzenia. To oznacza, że nawet niewielkie podmioty muszą zadbać o zgodność systemową i dokumentacyjną, jeśli chcą legalnie funkcjonować w obrocie unijnym.

Wprowadzenie EUDR i projektowane przepisy krajowe będą miały istotne skutki praktyczne, w szczególności dla firm z branży rolnej, spożywczej, drzewnej, meblarskiej i budowlanej. Przedsiębiorstwa będą zmuszone do wdrożenia kompleksowych procedur compliance, w tym analizy łańcucha dostaw, raportowania danych, a także kontroli pochodzenia i legalności surowców. Naruszenie tych wymagań, zwłaszcza w przypadku większych partii towaru może prowadzić do dotkliwych sankcji administracyjnych, strat finansowych i ryzyka reputacyjnego.

Warto podkreślić, że projekt UC101 przewiduje również konkretne instrumenty umożliwiające organom nadzorczym skuteczne działanie. Przewiduje w przypadku podejrzenia niezgodności z EUDR m.in. możliwość zastosowania środków tymczasowych, np. czasowego zakazu obrotu towarami a nawet obowiązek wycofania produktu z rynku. Planowane jest również stworzenie systemu wymiany informacji między inspekcjami oraz publikowanie statystyk dotyczących poziomu zgodności firm z nowymi przepisami.

Zgodnie z harmonogramem główne obowiązki wynikające z EUDR zaczną obowiązywać 30 grudnia 2024 r. dla dużych firm oraz 30 czerwca 2025 r. dla MŚP. Z tego względu projekt UC101 przewiduje pilne uchwalenie ustawy – najprawdopodobniej jeszcze w IV kwartale 2025 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają bardzo ograniczony czas na wdrożenie zmian: konieczne będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego, przygotowanie dokumentacji, przeszkolenie personelu oraz zbudowanie systemów pozwalających na zgodne z prawem raportowanie i kontrolę pochodzenia towarów.

Podsumowując, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem rozwiązań dotyczących zwalczania wylesiania i degradacji lasów to nie tylko element realizacji polityki klimatycznej UE, ale również istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców. Przygotowanie do nowych obowiązków wymaga realnego zaangażowania organizacyjnego, operacyjnego i finansowego. Firmy, które nie podejmą odpowiednich działań już teraz, narażają się na poważne konsekwencje od sankcji administracyjnych, przez zerwanie umów handlowych, aż po utratę reputacji w oczach partnerów rynkowych.

Autorka: Marta Macuga, Adwokatka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy