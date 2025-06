Pracownicy służby ochrony zdrowia mają pensje powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Ponieważ obecnie jest ono wyższe, zwiększy się także minimalne wynagrodzenie w tym sektorze. Od 1 lipca wyniesie ono 8345,35 zł, co oznacza podwyżkę o 1046,76 zł brutto.

Ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia?

To jednak chyba ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd chce zahamować to tempo. Od kiedy bazową kwotą do ustalania minimalnych wynagrodzeń stała się średnia płaca, dynamika podwyżek jest tak duża, że stanowi poważne obciążenie dla systemu. W tym roku pensje wzrosną średnio o ponad 14 proc., jeśli doliczyć do tego inne składowe wynagrodzeń, będzie to ok. 18 proc. - powiedział Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Małgorzata Gałązka-Sobotka ekspertki w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia stwierdziła, że "państwa polskiego nie stać na to, aby jedna z grup zawodowych miała zagwarantowane stałe podwyżki".Rozwój społeczno-gospodarczy zależy od pracy nie tylko lekarzy, ale i nauczycieli, policjantów, wojskowych, drogowców, informatyków i naukowców, a tylko przedstawicielom pierwszej grupy zagwarantowaliśmy prawnie rewaloryzację, dzięki której w ostatnich dwóch latach ich wynagrodzenia zwiększyły się o kilkadziesiąt procent – stwierdziła w wypowiedzi dla "Menedżera Zdrowia".

"Chcemy wrócić do podwyżek od 1 stycznia"

10 czerwca prezydium Zespołu trójstronnego ds. ochrony zdrowia ma się zająć sprawą zmian w ustawie o wynagrodzeniach minimalnych. Dzisiaj mamy taką sytuację, że prezes NFZ planuje budżet Funduszu i plan finansowy, nie wiedząc, jaka będzie podwyżka od połowy roku. Co więcej, dyrektor szpitala musi zaplanować też swój budżet, nie wiedząc, o ile będzie musiał podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom. To tylko PiS może tak wymyślić, więc na pewno będę rozmawiała ze stroną społeczną, żebyśmy wrócili do normalności, czyli podwyżek od stycznia – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna na antenie Polsat News.

Dodała, że będzie rozmawiała z zespołem trójstronnym w Radzie Dialogu Społecznego w tej sprawie. aby zmienić "przepis, który wymyślił ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o finansach publicznych". Realizacja tegorocznych podwyżek nie jest jednak zagrożona. Zmiana terminu dotyczy przyszłości i nie została jeszcze wprowadzona - zapewniła minister.

Podwyżki dla lekarzy i dentystów

Zgodnie z informacją GUS z 11 lutego 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. To kwota bazowa, od której zależą płace w branży medycznej od 1 lipca 2025 roku. Wzrosła ona o 1026,24 zł, czyli o 14,34 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Szacuje się, że w ochronie zdrowia w Polsce pracuje ok. 700 tys. osob.

lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. Wzrost o 1488,04 zł

, ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji, ze współczynnikiem pracy 1,19 - 9736,25 zł. Wzrost o 1221,23 zł

stażysta, ze współczynnikiem pracy 0,95 - 7772,63 zł. Wzrost o 974,92 zł

Podwyżki dla farmaceutów i psychologów

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. Wzrost o 1323,85 zł

, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,02 - 8345,35 zł . Wzrost o 1046,76 zł

fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 0,94 - 7690,82 zł. Wzrost o 964,67 zł.

Podwyżki dla pracowników medycznych