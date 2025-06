Seniorze, uważaj! Abonament RTV może Cię słono kosztować (nawet 1500 zł)

Osoby, które mają zarejestrowane odbiorniki, ale nie płacą abonamentu, muszą liczyć się z możliwością otrzymania wezwania do uregulowania zaległych opłat nawet do pięciu lat wstecz. Istnieją zwolnienia z abonamentu RTV dla osób spełniających określone kryteria, takie jak wiek i dochód.

Reklama

Zwolnienia z abonamentu RTV dla seniorów

Seniorzy powyżej 60. roku życia, którzy mają ustalone prawo do emerytury, mogą być zwolnieni z opłacania abonamentu RTV, jeśli ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Na rok 2024 limit ten wynosi 4090,86 zł. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy udać się na pocztę z decyzją ZUS lub KRUS potwierdzającą wysokość emerytury.

Abonament RTV a renta rodzinna

Główne wątpliwości dotyczą jednak osób pobierających rentę rodzinną zamiast własnej emerytury. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), renta rodzinna nie uprawnia do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV. Oznacza to, że nawet wdowcy i wdowy, którzy mają prawo do emerytury, ale zdecydowali się na rentę rodzinną, nie spełniają formalnych wymogów zwolnienia. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zauważył, że KRRiT uważa, iż nie jest jasne, czy osoba z prawem do emerytury, pobierająca rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość swojej emerytury w celu uzyskania zwolnienia.

Konsekwencje nieopłacania abonamentu RTV

Reklama

Brak uregulowania opłat abonamentowych może prowadzić do poważnych konsekwencji. Osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale nie płacą abonamentu, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty za okres nawet pięciu lat wstecz. Przykładowo, zaległości za lata 2020–2024 wynoszą 1515,60 zł. Jeśli zaległość nie zostanie uregulowana, Poczta Polska może przekazać sprawę do urzędu skarbowego, co może skutkować zajęciem wynagrodzenia, emerytury lub środków na koncie bankowym.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W bieżącym roku miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, natomiast za radio i telewizor – 27,30 zł. Oznacza to, że w tym roku z domowego budżetu zniknie ponad 300 zł na ten cel.

Abonament RTV 2025 - ile wynosi za cały rok z góry?

W 2025 roku abonament RTV za cały rok z góry wynosi: 94 zł za radio lub 294,90 zł za radio i telewizor.