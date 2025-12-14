Domański o wprowadzeniu euro w Polsce

W niedzielę na antenie Polsat News Domański był pytany o to, czy są plany wprowadzenia euro w Polsce. Nasz rząd nie planuje i nie pracuje nad wdrożeniem euro w Polsce - zapewnił minister finansów. Ocenił również, że posiadanie przez Polskę własnej waluty w czasach globalnych kryzysów i spowolnień to "stabilizator”.

Reklama

Wydarzenia ostatnich lat bardzo jednoznacznie pokazują, że złoty pokazuje swoją siłę, swoją odporność. Za naszych rządów złoty się zdecydowanie umocnił - zauważył.

To już ostatni dzwonek. Wymień te banknoty do grudnia. Inaczej będą do wyrzucenia
To już ostatni dzwonek. Wymień te banknoty do grudnia. Inaczej będą do wyrzucenia

Zobacz również

Zwrócił jednocześnie uwagę, że w unijnych traktatach Polska jest zobowiązana do przyjęcia wspólnej unijnej waluty. Dostrzegam - i to właściwie kwartał po kwartale - coraz więcej tych korzyści z posiadania własnej waluty (...) Natomiast oczywiście są też argumenty za wejściem do strefy euro. W mojej opinii - w opinii ekonomisty teraz, a nie polityka - te argumenty, żeby zostać przy złotym, naszej narodowej walucie, są zdecydowanie mocniejsze - podkreślił Domański.

Minister komentuje ruchy RPP

Minister finansów wyraził też zadowolenie, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, co - jak wskazał - przekłada się na niższy koszt obsługi kredytów. Trzeba oddać Radzie Polityki Pieniężnej to, że inflacja oczywiście spadła. Ona też - przypomnijmy - utrzymywała się na tych wysokich poziomach bardzo, bardzo długo - powiedział.

Ocenił jednocześnie, że w pierwszy momencie, kiedy inflacja rosła, 'reakcja (RPP) była spóźniona”. Pytany, czy stopy procentowe powinny dalej spadać odparł, że nie będzie podpowiadał RPP, gdyż to niezależny organ. Powiem tyle: analitycy widzą jeszcze miejsce do obniżania stóp procentowych w Polsce o co najmniej 50 punktów bazowych (w 2026 r.) - dodał.

W tym roku RPP obniżyła stopy procentowe łącznie o 175 punktów bazowych. Po ostatnim, grudniowym posiedzeniu stopa referencyjna NBP wyniosła 4 proc.