Minimalne stawki w górę. Nowe kategorie zaszeregowania

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie zmieniające zasady wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nowymi przepisami, minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wzrósł do 4666 zł. Wzrosty dotyczą wszystkich kategorii, a najwyższa, XX kategoria, osiąga teraz 6510 zł.

Reklama

Nowelizacja wprowadza również zmiany w tabeli stanowisk, precyzując minimalne wynagrodzenia dla urzędów pracy oraz żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Przykładowo, stanowisko "Wychowawca małego dziecka" znalazło się w XIV kategorii, a "Dzienny opiekun" w XI.

Brak podwyżek dla władz samorządowych

Mimo ogólnego wzrostu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych, rozporządzenie nie podniosło maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, ich zastępców oraz skarbników.

Przepisy wchodzą w życie 14 czerwca 2025 roku, z wyjątkiem niektórych zapisów dotyczących urzędów pracy, które obowiązują od 1 czerwca 2025 roku. Co ważne, podwyższone kwoty mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych pracownikom już od 1 marca 2025 roku. To oznacza, że pracownicy mogą spodziewać się wyrównania.