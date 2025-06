Czym jest CSIRE?

CSIRE to nowoczesny, centralny system informatyczny, którego operatorem będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Jego zadaniem będzie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych technicznych oraz handlowych z rynku energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno konsumentów i prosumentów, jak i sprzedawców, operatorów systemów dystrybucyjnych oraz wytwórców energii.



Wszystko po to, by uprościć dostęp do informacji i zwiększyć przejrzystość procesów na rynku. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PSE, system zostanie uruchomiony 1 lipca 2025 r. zgodnie z wymaganiami nowelizacji Prawa energetycznego z 2021 roku.

Korzyści dla odbiorców

Dzięki CSIRE konsumenci będą mogli szybciej i sprawniej zmienić sprzedawcę energii — w przyszłości nawet w 24 godziny. System umożliwi również korzystanie z dynamicznych taryf, które zmieniają się w zależności od aktualnej sytuacji na rynku, co pozwoli na świadome zarządzanie zużyciem i realne oszczędności. Dodatkowo konsumenci zyskają dostęp do dokładnych danych o swoim zużyciu energii, co sprzyja efektywności energetycznej i może wspierać rozwój usług smart home.

Harmonogram wdrażania

Chociaż CSIRE ruszy już w lipcu 2025 r., pełna integracja rynku z tym systemem nastąpi stopniowo — do 19 października 2026 r. W tym czasie kolejne podmioty – sprzedawcy, dystrybutorzy, operatorzy i podmioty bilansujące – będą zobowiązane do włączenia się w system.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PSE opracowały szczegółowy harmonogram, który ma zapewnić płynne wdrożenie i uniknąć zakłóceń w dostawach

Etap wdrażania Termin realizacji Uczestnicy objęci wdrożeniem Uruchomienie systemu CSIRE 1 lipca 2025 r. Operator systemu przesyłowego (PSE) Etap I III kwartał 2025 r. Operatorzy systemów dystrybucyjnych o dużym zasięgu Etap II IV kwartał 2025 r. Sprzedawcy energii i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie Etap III I–II kwartał 2026 r. Operatorzy lokalni, mniejsze podmioty rynkowe Zakończenie integracji 19 października 2026 r. Wszyscy uczestnicy rynku, w tym prosumenci i odbiorcy końcowi

Prosument wirtualny – nowe możliwości

Wraz z CSIRE do porządku prawnego wejdzie pojęcie "prosumenta wirtualnego". Od 2 lipca 2025 r. osoby lub podmioty, które nie posiadają własnej instalacji, ale inwestują w udziały w zbiorczych źródłach odnawialnych (np. farmach PV), będą mogły korzystać z wyprodukowanej energii na odległość.

W okresie przejściowym do października 2026 r. tacy prosumenci będą mogli działać bez integracji z CSIRE, ale tylko w obrębie jednego operatora sieci dystrybucyjnej. Po tym terminie system stanie się obowiązkowy dla wszystkich, co zapewni spójność i transparentność danych.

Nowe usługi i innowacje

CSIRE to nie tylko wygoda i przejrzystość, ale także impuls dla innowacji. System ma umożliwić rozwój usług energetycznych opartych na danych – takich jak predykcyjne zarządzanie zużyciem, nowe modele taryfowe czy lepsza integracja z magazynami energii. Ułatwienie dostępu do danych otwiera również drogę dla firm technologicznych oferujących aplikacje do zarządzania energią i pozwala na szersze wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji.