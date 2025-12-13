Na podstawie informacji udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej obserwuje się coroczny spadek liczby osób uprawnionych do otrzymywania specyficznego dodatku. Kto kwalifikuje się do comiesięcznego wsparcia w kwocie 522 zł, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)?

Znaczna część emerytów jest świadoma istnienia podstawowego dodatku pielęgnacyjnego, który jest wypłacany przez ZUS. Od 1 marca 2025 roku jego kwota ustalona jest na 348,22 zł miesięcznie. Istnieje jednak również mniej znana forma tego świadczenia, która oferuje znacznie wyższą kwotę, sięgającą 522,33 zł. Pomimo faktu, że jest ona przeznaczona jedynie dla pewnej grupy osób, wiele z nich nie zdaje sobie sprawy z jej istnienia.

Wspomnianym dodatkiem jest specjalna forma wsparcia finansowego dedykowana inwalidom wojennym. Ta szczególna kategoria beneficjentów obejmuje między innymi żołnierzy, którzy służyli w okresie II wojny światowej, a także osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas pełnienia służby wojskowej. Chociaż świadczenie to jest wypłacane przez ZUS, nie jest ono przyznawane automatycznie każdej uprawnionej osobie.

Warunki otrzymania podwyższonego dodatku pielęgnacyjnego w wysokości 522 zł miesięcznie

Podwyższony dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczona dla osób, które zostały oficjalnie uznane za inwalidów wojennych i jednocześnie zakwalifikowane jako całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W praktyce oznacza to konieczność spełnienia dwóch poniższych warunków jednocześnie:

Posiadanie statusu inwalidy wojennego,

Dysponowanie aktualnym orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania.

Inwalida wojenny - kim jest? Kogo uznaje się za inwalidę wojennego?

Według przepisów, za inwalidę wojennego uznaje się:

Żołnierza, który: stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy w związku z działaniami wojennymi, lub działaniami o charakterze wojennym podczas: pełnienia służby w Wojsku Polskim w okresie wojny 1939–1945, służby w polskich formacjach wojskowych działających przy armiach sojuszniczych, działalności w oddziałach ruchu oporu lub partyzanckich, które prowadziły walkę z okupantem na terytorium Polski, udziału w walkach z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA) oraz grupami Wehrwolfu. Posiada obywatelstwo polskie i doznał zranienia lub stał się niezdolny do pracy w związku z działaniami wojennymi w okresie wojny 1939–1945, pełniąc służbę w Armii ZSRR lub armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszystowskich działających za granicą. Osobę posiadającą obywatelstwo polskie, która: stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy na skutek zranienia, lub kontuzji odniesionej w związku z: pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludowych na terenie Hiszpanii, internowaniem po zakończeniu tej służby, udziałem w obronie Poczty Gdańskiej we wrześniu 1939 roku oraz w walkach o Cytadelę Poznańską w lutym 1945 roku, udziałem w konwojach morskich jako członek załóg statków handlowych, udziałem w powstaniu wielkopolskim lub powstaniach śląskich, rozminowywaniem kraju podczas służby w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po zakończeniu wojny.

Należy pamiętać, że status inwalidy wojennego różni się od statusu inwalidy wojskowego. Inwalidą wojskowym jest żołnierz (w tym również żołnierz służby niezawodowej), który doznał wypadku lub zachorował podczas pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju.

Osoby, które nie ukończyły 75. roku życia i chcą ubiegać się o wyższy dodatek pielęgnacyjny, muszą spełnić następujące kroki:

Posiadać status inwalidy wojennego, który jest potwierdzony odpowiednią dokumentacją.

Uzyskać orzeczenie z ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Złożyć wniosek w ZUS – można to zrobić osobiście, przez ustanowionego pełnomocnika, drogą pocztową lub za pośrednictwem konsulatu, jeśli osoba przebywa za granicą.

Warto zaznaczyć, że osoby przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) nie są uprawnione do tego dodatku, chyba że ich pobyt poza placówką trwa co najmniej dwa tygodnie w ciągu miesiąca.

Odmowa przyznania dodatku pielęgnacyjnego

Jeżeli ZUS wyda decyzję odmawiającą przyznania dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego, osoba zainteresowana ma do dyspozycji dwa tryby odwoławcze:

W przypadku decyzji wydanej przez lekarza orzecznika – istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni.

W przypadku decyzji wydanej przez ZUS – przysługuje prawo do złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Opodatkowanie podwyższonego dodatku pielęgnacyjnego

Dodatek pielęgnacyjny, zarówno w swojej podstawowej, jak i podwyższonej formie, nie jest objęty opodatkowaniem ani nie podlega naliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to kwota netto, wypłacana w całości co miesiąc, razem z przysługującą rentą lub emeryturą.