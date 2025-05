Prawie 3300 zł co miesiąc dla każdego. Wypłata już 15 czerwca

Nowe zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, wprowadzone przez resort rodziny, umożliwiają jego pobieranie osobom opiekującym się niepełnosprawnymi do 18. roku życia. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia wynosi 3287 zł miesięcznie. Co ważne, w przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą uprawnioną, świadczenie wzrośnie o 100 proc. za każdą kolejną osobę.

Warunki i wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane co miesiąc, zazwyczaj do 15. dnia miesiąca, a pierwsze wypłaty na nowych zasadach ruszą 15 czerwca. Kluczową zmianą jest to, że świadczenie w wysokości 3287 zł przysługuje bez względu na dochód opiekuna. Aby otrzymać świadczenie, osoba wymagająca opieki musi posiadać:

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zawiera wskazania dotyczące konieczności stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innej osoby w związku z ograniczoną samodzielną egzystencją oraz stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje szerokiemu gronu opiekunów, w tym:

Matce lub ojcu.

Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom.

Opiekunowi faktycznemu dziecka.

Rodzinie zastępczej.

Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Łączenie pracy z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z najważniejszych innowacji wprowadzonych od 2024 roku jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że opiekunowie mogą pracować i jednocześnie otrzymywać wsparcie finansowe. Świadczenie przysługuje także osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne przyjmują i rozpatrują wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W praktyce zadanie to najczęściej realizują ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, urzędy miast i gmin oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak centra świadczeń socjalnych.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne można składać zarówno tradycyjnie na formularzach papierowych, jak i elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.