W 2023 r. weszła w życie ustawa, która zobowiązała gminy do sporządzenia planów ogólnych, które obejmą. Mają one być przygotowywane wyłącznie w formie cyfrowej. Obecnie samorządy mają na to czas do 1 stycznia 2026 r., jednak rząd przygotował projekt wydłużający termin do 30 czerwca.

Nowe uregulowania ws. zagospodarowania przestrzennego

Plany ogólne mają zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Po tym czasie uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji lokalizacyjnych będzie możliwe, jeśli w danej gminie wszedł w życie plan ogólny.

Dlaczego część działek może stać się bezwartościowa?

To plany ogólne wskażą, gdzie będzie można budować domy, a gdzie nie będzie to już nigdy możliwe. Zasadniczym elementem zmian jest wprowadzenie obszarów uzupełnienia zabudowy (OUZ). Może to uniemożliwić właścicielom nieruchomości uzyskanie warunków zabudowy, a tym samym pozbawić ich prawa do zagospodarowania ziemi.

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy będą miały możliwość, ale nie obowiązek, wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy. Tereny te będą mogły stanowić jedynie fragment większych obszarów, gdzie dopuszczalna będzie zabudowa na podstawie warunków zabudowy, jak miało to miejsce dotychczas.

Działki stracą na wartości

Zgodnie z reformą, właściciele gruntów, które nie zostaną objęte takim obszarem, zostaną pozbawieni możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. To, w połączeniu z faktem braku mechanizmów rekompensacyjnych w postaci odszkodowań, stawia w niekorzystnej sytuacji tysiące właścicieli nieruchomości.

Zdaniem części prawników, tak drastyczne ograniczenie prawa własności bez prawa do odszkodowania może naruszać Konstytucję RP. Maciej Górski, adwokat, partner w kancelarii GPLF, powiedział w rozmowie z prawo.pl. że dziś istnieje możliwość skutecznego żądania wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Co to jest działka budowlana?

Działka budowlana to grunt, na którym można postawić budynki i inne obiekty budowlane. Musi być jednak spełniony szereg wymagań, takich jak np. wielkość działki, dostęp do drogi publicznej i infrastruktury technicznej. Wprowadzone niedawno zmiany w prawie o zagospodarowaniu przestrzennym mogą mieć wpływ na przeznaczenie działek i możliwość budowy.