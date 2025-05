Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie pochylą się nad nowelizacją Kodeksu pracy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku informowania osób ubiegających się o zatrudnienie o proponowanym wynagrodzeniu oraz zobowiązuje pracodawców do zapewnienia neutralności płciowej w ogłoszeniach o pracę. Zmiany wpisują się w unijne standardy przejrzystości płac, ale wywołały również krytykę ze strony części środowisk pracodawców i ekspertów rynku pracy.

Jawne wynagrodzenie już w ogłoszeniu o pracę

Projektowana ustawa nałoży na pracodawców nowe obowiązki związane z rekrutacją pracowników. W razie wejścia w życie projektowanych zmian, pracodawca będzie zobowiązany do udostępnienia osobie ubiegającej się o zatrudnienie na danym stanowisku informacji o:

Reklama

wynagrodzeniu, jego początkowej wysokości lub jego przedziale – opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz

– opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – w przypadku gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.

Powyższe informacje pracodawca będzie musiał przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:

w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko lub

na wolne stanowisko lub przed rozmową kwalifikacyjną , lub

, lub w innym przypadku przed nawiązaniem stosunku pracy.

Niedyskryminująca rekrutacja i język neutralny płciowo

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy przewidziano także obowiązek pracodawcy do zapewnienia, aby ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci. Pracodawca będzie także zobowiązany do zapewnienia, aby proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący.

Zaproponowano również przepis, zgodnie z którym pracodawca będzie mógł wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania m.in. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, ale z wyłączeniem informacji o wynagrodzeniu w obecnym stosunku pracy oraz w poprzednich stosunkach pracy.

Krytyka i modyfikacje projektu po konsultacjach

Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy znacząco różni się od projektu, który po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Pierwotnie – oprócz obowiązku podania w ofercie pracy proponowanego wynagrodzenia - projekt przewidywał także zasadę, że wynagrodzenie, jak i jego poziom, będą jawne podczas trwania stosunku pracy.

Podczas konsultacji projektu nowelizacji Kodeksu pracy spotkał się on z krytyką z uwagi na potencjalne obciążenia dla pracodawców i kontrowersje związane z jawnością wynagrodzeń. Wskazywano także, że proponowane zmiany mieściły się w zakresie europejskiej dyrektywy 2023/970 z 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, która do 7 czerwca 2026 roku powinna zostać wdrożone do polskiego systemu prawnego. Wpływające do Komisji opinie m.in. Sądu Najwyższego, związków zawodowych czy organizacji przedsiębiorców spowodowały zmiany w treści projektu nowelizacji Kodeksu pracy.

Reklama

Kiedy Sejm zajmie się projektem nowelizacji Kodeksu pracy

Według opublikowanego na stronie sejmowej porządku obrad 34. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy na posiedzeniu w dniu 7 maja 2025 roku. Jest to kolejny termin, bowiem ustawa miała być już rozpatrzona na powiedzeniu w 23 kwietnia.