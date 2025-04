Seniorzy mogą odzyskać pieniądze z zapłaconego podatku. Wystarczy złożyć jeden dokument

Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę i otrzymali od pracodawcy odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, mają możliwość, w określonych przez prawo sytuacjach, odzyskać część zapłaconego od tych świadczeń podatku dochodowego. Potwierdził to niedawno polski urząd skarbowy, odnosząc się do zasad funkcjonowania tzw. ulgi dla seniora.

Ulga dla seniora

Ulga dla seniora to preferencja podatkowa skierowana do osób, które osiągnęły wiek uprawniający do przejścia na emeryturę (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale mimo to pozostają aktywne zawodowo i co kluczowe, nie pobierają jeszcze przysługującego im świadczenia emerytalnego. W ramach tej ulgi, przychody z pracy (i niektórych innych źródeł) uzyskane przez takie osoby mogą być zwolnione z podatku PIT do rocznej kwoty 85 528 zł.

W kontekście odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop, pojawiło się pytanie o możliwość zastosowania tej ulgi. Kwestię tę rozpatrzono na przykładzie podatniczki, która zwróciła się do urzędu skarbowego z prośbą o interpretację, czy może skorzystać z ulgi dla seniora w zeznaniu podatkowym za 2024 rok od otrzymanej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu urlopowego. Kobieta zakończyła swoją aktywność zawodową 26 lutego 2024 roku. Świadczenia w postaci odprawy i ekwiwalentu, których łączna kwota wyniosła 49 479,40 zł, otrzymała 7 marca tego samego roku. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytury została wydana 12 marca, natomiast pierwsze świadczenie emerytalne podatniczka otrzymała 18 marca. Argumentowała, że w momencie otrzymania odprawy i ekwiwalentu nie pobierała jeszcze emerytury, a zatem spełniała warunki do objęcia tych przychodów ulgą dla seniora.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychylił się do stanowiska podatniczki. Potwierdził, że w przedstawionej sytuacji kobieta faktycznie spełniła kryteria uprawniające do zastosowania ulgi. Kluczowe było to, że w dniu otrzymania wspomnianych przychodów, czyli 7 marca, podatniczka nie miała jeszcze wypłacanej emerytury, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego i posiadania uprawnień do świadczenia. Tym samym, fiskus potwierdził, że przychody uzyskane przez kobiety po ukończeniu 60. roku życia, pochodzące ze stosunku pracy, w tym również odprawa emerytalna i ekwiwalent urlopowy, mogą zostać objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy ulgi dla seniora, pod warunkiem, że podatnik w momencie uzyskania tych przychodów nie pobierał jeszcze świadczenia emerytalnego, pomimo nabycia do niego uprawnień.

Komu przysługuje ulga dla seniora przy odprawie emerytalnej i ekwiwalencie?

Zasadniczo, zarówno odprawa emerytalna, jak i wypłata za niewykorzystany urlop podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla pewnej grupy osób, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów w ramach ulgi dla seniorów.

Podsumowując, prawo do skorzystania z ulgi podatkowej przy wypłacie odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

Wiek: Ukończyły co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Status emerytalny: W dniu otrzymania tych świadczeń (odprawy i/lub ekwiwalentu) nie pobierały jeszcze emerytury.

Źródło świadczeń: Otrzymały odprawę lub ekwiwalent w związku z umową o pracę, lub umową zlecenia, od której odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne.

Limit zwolnienia: Ich łączne dochody zwolnione z podatku w danym roku nie przekroczyły kwoty 85 528 zł brutto.

Zwrot podatku od odprawy emerytalnej i ekwiwalentu - jak otrzymać?

Osoby starsze, które przeszły na emeryturę po otrzymaniu odprawy i ekwiwalentu, mają możliwość odzyskania zapłaconego podatku. W związku z tym seniorzy mogą skorygować swój roczny PIT za rok 2024 i zawnioskować o zwrot nadpłaconego podatku. Po zaakceptowaniu korekty zeznania podatkowego, urząd skarbowy dokona zwrotu nadpłaty na rzecz podatnika.