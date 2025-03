Kto skorzysta z bonu senioralnego?

Bon senioralny będzie przysługiwał osobom, które ukończyły 75. rok życia i pobierają emeryturę lub rentę. Program jest skierowany szczególnie do tych seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Co istotne, wprowadzono również kryteria dochodowe, które będą stopniowo podnoszone w kolejnych latach:

3500 zł brutto w 2026 roku,

4000 zł brutto w 2027 roku,

4500 zł brutto w 2028 roku,

5000 zł brutto od 2029 roku.

Dzięki tym zmianom program będzie mógł objąć coraz szersze grono osób starszych, które dotychczas mogły mieć trudności w dostępie do tego typu świadczeń.

Bon senioralny - kwota

Wartość bonu senioralnego będzie odpowiadać 50 godzinom usług miesięcznie, o łącznej wartości do 2150 zł.

Jakie usługi obejmuje bon senioralny?

Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce ani przelewem na konto, lecz jako bezgotówkowe świadczenie usługowe. To oznacza, że środki trafią do gmin, które będą odpowiedzialne za organizowanie pomocy w postaci różnych usług. W ramach bonu seniorzy otrzymają wsparcie w takich czynnościach jak:

pomoc w codziennej higienie,

pomoc pielęgnacyjna,

towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i badań diagnostycznych,

pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków, jak zakupy czy sprzątanie.

Liczba godzin wsparcia będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb seniora i oceniana przez pracownika socjalnego gminy. Może wynosić od 12 do 50 godzin miesięcznie.

Jak ubiegać się o bon senioralny?

Ubiegając się o bon senioralny, członek rodziny seniora, np. dzieci lub wnuki, musi złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy. Następnie pracownik socjalny przeprowadzi ocenę sytuacji seniora, aby określić zakres potrzeb. W wyniku tej oceny zostanie wydana decyzja administracyjna, która będzie obowiązywać przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, w zależności od sytuacji, świadczenie może zostać przedłużone lub zmodyfikowane.

Kiedy bon senioralny wejdzie w życie?

Bon senioralny to projekt, który już zyskał poparcie rządu. Ustawa o tym świadczeniu została opublikowana w październiku 2024 roku. Obecnie trwają konsultacje społeczne i prace legislacyjne. Program finansowany będzie z Krajowego Planu Odbudowy, a jego start przewidziano na 1 stycznia 2026 roku. W 2025 roku rozpoczną się także szkolenia dla pracowników gmin, którzy będą odpowiedzialni za realizację usług.

Dlaczego bon senioralny to istotna zmiana?

Wprowadzenie bonu senioralnego stanowi istotny krok w stronę lepszego wsparcia osób starszych w Polsce. Dzięki temu świadczeniu osoby powyżej 75. roku życia otrzymają pomoc dostosowaną do swoich potrzeb, co umożliwi im dłuższe życie w komfortowych warunkach. To rozwiązanie skierowane nie tylko do samych seniorów, ale także do ich rodzin, które będą mogły skupić się na innych obowiązkach, wiedząc, że ich bliscy mają zapewnioną odpowiednią pomoc.

