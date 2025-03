Co jakiś czas powraca temat tzw. "bykowego", czyli specjalnego podatku dla osób bezdzietnych. Podatek trzeba by płacić co miesiąc i to w kwocie nawet kilkuset zł.

Według tej koncepcji, skoro rodzice otrzymują 800 zł miesięcznie na dziecko w ramach programu "Rodzina 800 plus", osoby bezdzietne powinny płacić podobną kwotę jako formę wyrównania obciążeń finansowych w społeczeństwie.

Reklama

Bykowe trzeba wprowadzić. Dlaczego moje dzieci mają finansować kogoś? – pytał na antenie Polsat News poseł Marek Jakubiak, przewodniczący Koła Poselskiego Wolni Republikanie.

Podkreślił, że najlepiej, gdyby ten podatek objął zarówno kawalerów, jak i panny.

Jeżeli jest chłop, który ma 40 lat i z mamusią dalej mieszka, ma dziewczynę i on z własnej wygody nie chce mieć dzieci, a potem moje dzieci będą finansowały jego emeryturę, to złość mnie bierze – mówił Jakubiak.

Czy nowy podatek dla singli wejdzie w życie? Jakie mogą być jego skutki?

Reklama

Zdaniem posła Jakubiaka podatek powinien być wysoki. Polityk zaproponował wprowadzenie "bykowego" w wysokości 800 zł miesięcznie − analogicznie do kwoty 800 plus, jaką otrzymują obecnie rodzice na każde dziecko.

Pomysł na podatek dla bezdzietnych nie jest nowością w Polsce. Już w latach 50. XX wieku funkcjonowało tzw. "bykowe", czyli dodatkowy podatek dochodowy dla osób powyżej 21. roku życia, które nie miały dzieci, a potem po 25. roku życia oraz małżeństw, które pozostawały bezdzietne 2 lata po ślubie. W 1973 roku zrezygnowano z tego rozwiązania ze względu na rosnące niezadowolenie społeczne i niską skuteczność.

Podobne regulacje funkcjonują w niektórych krajach europejskich:

Niemcy – osoby powyżej 23. roku życia bez dzieci płacą wyższą składkę na ubezpieczenie społeczne (+0,25 p.p.).

Francja – działa system ilorazu rodzinnego, który obniża wysokość podatku dochodowego wraz z liczbą dzieci.

Węgry – małżeństwa z dziećmi otrzymują ulgi podatkowe oraz dopłaty do kredytów hipotecznych.

Statystyki demograficzne pokazują, że liczba urodzeń w Polsce dramatycznie spada:

2021 rok – 325 tys. urodzeń,

2022 rok – 291 tys. urodzeń,

2023 rok – 257 tys. urodzeń.

Dla porównania, w 1987 roku urodziło się ponad 607 tys. dzieci. Eksperci wskazują, że same podatki i programy socjalne nie wystarczą, aby zwiększyć dzietność. Kluczowe są stabilność ekonomiczna, dostępność mieszkań i polityka prorodzinna.

Pomysł wprowadzenia nowego podatku dla bezdzietnych wywołał burzliwe dyskusje. Krytycy wskazują, że byłoby to niesprawiedliwe dla osób, które nie mogą mieć dzieci z powodów zdrowotnych lub ekonomicznych. Marcelina Zawisza z Partii Razem nazwała pomysł "nieludzkim" i podkreśliła, że każdy powinien mieć prawo do wyboru w kwestii posiadania potomstwa.

Karanie za nieposiadanie dzieci to jest okrucieństwo wobec ludzi, którzy na przykład zmagają się z problemem bezpłodności. To jest nieludzkie wobec tych osób, które chciałyby, a nie mogą. (...) Ludzie generalnie powinni mieć prawo wyboru, czy chcą mieć dzieci, czy nie − stwierdziła Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem.

Z kolei zwolennicy "800 minus" argumentują, że system emerytalny potrzebuje większej liczby osób pracujących, a spadek dzietności może prowadzić do kryzysu demograficznego.

Na ten moment nie ma oficjalnych prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą "bykowe". Jednak temat budzi emocje i może powrócić w debacie publicznej.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"