Czym jest dodatek węglowy?
Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie finansowe gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy węglem. Jest to forma pomocy rządowej, mająca zrekompensować wzrost cen węgla i ułatwić zakup opału w sezonie grzewczym.
Kto mógł otrzymać dodatek węglowy? Komu przysługiwał dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania był węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku było zgłoszenie lub wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 roku. Wśród źródeł ciepła objętych wsparciem należy wymienić m.in.: kocioł na paliwo stałe; kominek; kozę; piec kaflowy na paliwo stałe; ogrzewacz powietrza; piecokuchnię; kuchnię węglową; trzon kuchenny.
Komu nie przysługiwał dodatek węglowy?
Świadczenie w postaci dodatku węglowego nie przysługiwało gospodarstwom domowym, które skorzystały z pomocy przewidzianej w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 roku dotyczącej specjalnych rozwiązań ochronnych dla odbiorców wybranych paliw stałych, co obejmowało zakup węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
Ile wynosił dodatek węglowy?
Dodatek węglowy wynosił 3000 złotych i był wypłacany jednorazowo.
Gdzie można było złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioski można było składać osobiście lub przez internet. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodatek był przyznawany pierwszemu z wnioskodawców. We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba było wykazywać dochodów.
Czy będzie dodatek węglowy w 2025 roku? Czy dodatek węglowy wróci w 2025 roku?
Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji dotyczących ewentualnego wznowienia dodatku węglowego w 2025 roku. Decyzje rządu w tej kwestii są uzależnione od wielu czynników, takich jak:
- Ceny surowców energetycznych: Fluktuacje cen węgla i innych nośników energii mają kluczowe znaczenie.
- Sytuacja gospodarcza kraju: Ogólny stan gospodarki i budżetu państwa wpływa na możliwości finansowe.
- Poziom inflacji: Wysoka inflacja może skutkować ponownym wprowadzeniem wsparcia dla gospodarstw domowych.
Warto śledzić oficjalne komunikaty rządowe oraz informacje publikowane przez wiarygodne źródła, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w tej kwestii.
