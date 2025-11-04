Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie finansowe gospodarstw domowych ogrzewających swoje domy węglem. Jest to forma pomocy rządowej, mająca zrekompensować wzrost cen węgla i ułatwić zakup opału w sezonie grzewczym.

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania był węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku było zgłoszenie lub wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 roku. Wśród źródeł ciepła objętych wsparciem należy wymienić m.in.: kocioł na paliwo stałe; kominek; kozę; piec kaflowy na paliwo stałe; ogrzewacz powietrza; piecokuchnię; kuchnię węglową; trzon kuchenny.

Świadczenie w postaci dodatku węglowego nie przysługiwało gospodarstwom domowym, które skorzystały z pomocy przewidzianej w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 roku dotyczącej specjalnych rozwiązań ochronnych dla odbiorców wybranych paliw stałych, co obejmowało zakup węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy wynosił 3000 złotych i był wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioski można było składać osobiście lub przez internet. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodatek był przyznawany pierwszemu z wnioskodawców. We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba było wykazywać dochodów.

Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji dotyczących ewentualnego wznowienia dodatku węglowego w 2025 roku. Decyzje rządu w tej kwestii są uzależnione od wielu czynników, takich jak:

Ceny surowców energetycznych: Fluktuacje cen węgla i innych nośników energii mają kluczowe znaczenie.

Sytuacja gospodarcza kraju: Ogólny stan gospodarki i budżetu państwa wpływa na możliwości finansowe.

Poziom inflacji: Wysoka inflacja może skutkować ponownym wprowadzeniem wsparcia dla gospodarstw domowych.

Warto śledzić oficjalne komunikaty rządowe oraz informacje publikowane przez wiarygodne źródła, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w tej kwestii.