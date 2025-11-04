W narciarskich regionach takich jak Karyntia i Styria w ofertach mogą przebierać pracownicy obsługi hotelowej oraz gastronomicznej: kelnerzy, osoby odpowiedzialne za serwis oraz pracownicy recepcji. Jak czytamy w ogłoszeniach,praca polega głównie na obsłudze gości, serwowaniu napojów oraz dbaniu o komfort turystów, którzy odwiedzają austriackie Alpy w sezonie zimowym.

Praca z mieszkaniem i benefitami

Oferowane jest atrakcyjne wynagrodzenie: nawet 3 tysięcy euro miesięcznie brutto (ponad 12 tys. zł). Oprócz tego pracodawcy kuszą darmowym zakwaterowaniem w komfortowych warunkach - pokojach jednoosobowych z prywatną łazienką, dostępem do Wi-Fi oraz telewizorem. Czasem pracownicy mogą dostać także na zniżki na karnety narciarskie, a nawet bezpłatny dostęp do centrów wellness i innych atrakcji oferowanych przez ośrodki wypoczynkowe.

Reklama

Pracowników szukają także lokale gastronomiczne w Wiedniu. W stolicy Austrii jest wakat m.in. dla zastępcy menadżera restauracji w luksusowym hotelu. Można zarobić 3500 euro brutto miesięcznie (około 14,8 tys. zł). "Kandydat na to stanowisko powinien mieć ukończone szkolenie zawodowe i doświadczenie na podobnym stanowisku w branży gastronomicznej. Ponadto wymagane są doskonałe umiejętności komunikacyjne i cechy przywódcze".

Reklama

Z kolei luksusowy hotel w Burgenland ma wakat na stanowisku asystenta kierownika recepcji. Kandydat powinien mieć ukończone szkolenie zawodowe i posiadać doświadczenie na podobnym stanowisku. Pracodawca wymaga też dobrych "umiejętności komunikacyjnych i zorientowania na obsługę klienta" - podaje ogłoszeniodawca. Hotel proponuje wynagrodzenie wynoszące minimum 2800 euro brutto (około 12 tys. zł).

Zostać cukiernikiem w Salzburgu

Praca czeka także w innych miejscach w Austrii. W regionie Salzburga zatrudnią cukiernika do pracy w ekskluzywnym, luksusowym hotelu. "Hotel dysponuje 70 pokojami, a restauracja serwuje gościom wieczorami menu wielodaniowe. Kuchnia przygotowywana jest ze świeżych, regionalnych składników" - czytamy w ogłoszeniu.

Wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2400 euro netto miesięcznie (ponad 10,2 tys. zł). Dodatkowo pracownik może liczyć na premię świąteczną. Przysługuje mu też urlop. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Praca odbywa się w systemie 5-dniowym, w wymiarze 45 godz. w tygodniu.

W tym samym regionie poszukują kelnera do pracy w czterogwiazdkowym hotelu. W wymaganiach podano, że kandydat musi znać dobrze niemiecki i angielski. "Poszukujemy osoby wstającej wcześnie rano, która jest radosna i gotowa do obsługi gości każdego ranka" - napisano w ogłoszeniu. Pensja na tym stanowisku wynosi 2500 euro brutto (około 10,6 tys. zł).

Gdzie znaleźć pracę w krajach UE?

Pracy za granicą można szukać poprzez rządową stronę ePraca lub na stronie Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES). W tym drugim serwisie są publikowane ogłoszenia z całej UE, skierowane wyłącznie do obywateli Wspólnoty. Dotyczą zarówno pracy sezonowej, jak i stałej.