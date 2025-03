19 marca weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach. Oddajemy rodzicom to, co najcenniejsze, czyli czas, który mogą spędzić ze swoim dzieckiem, ze swoim maluszkiem - podkreśliła podczas konferencji prasowej szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Wydłużony urlop macierzyński. Dla kogo?

Zwróciła uwagę, że do tej pory, kiedy na świat przychodziło dziecko, które urodziło się zbyt wcześnie, albo dziecko, które z powodu choroby musi dłużej zostać w szpitalu, to rodzice czekający przy szpitalnym łóżku, tracili czas urlopu macierzyńskiego. Kiedy po kilku, kilkunastu tygodniach wychodzili w końcu z dzieckiem ze szpitala, ich urlop, ich czas na spędzenie z dzieckiem był znacznie krótszy. To po prostu niesprawiedliwe- oceniła.

Przypomniała, że wydłużony urlop macierzyński przysługuje

rodzicom dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych,

które w dniu narodzin ważyły nie więcej niż 1000 g.

Od 19 marca należy im się tydzień uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni.

Dobrowolny urlop

Ministra podkreśliła, że jest to dobrowolny urlop, ponieważ "to rodzice najlepiej wiedzą, czy i kiedy takiego dodatkowego urlopu potrzebują". Zaznaczyła, że z dodatkowego urlopu mogą skorzystać także rodzice, którzy przebywają obecnie w szpitalu ze swoim dzieckiem.

Szefowa MRPiPS podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wdrożenia tych przepisów - stronie społecznej, posłom oraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wskazała, że korzystne przepisy dla rodziców udało się wprowadzić w ciągu 11 miesięcy. 135 dni - tyle w szpitalu po urodzeniu spędziła maleńka Michalinka, która przyszła na świat ważąc zaledwie 370 gramów - wskazał wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka Elżbieta Brzozowska.

Dodała, że 19 marca można nazwać "dniem rodziców wcześniaków". Myślę, że wspólnie napisaliśmy nowy rozdział w historii polskiej neonatologii - podkreśliła Brzozowska.

Nawet osiem tygodni dodatkowego urlopu

Do ośmiu tygodni dodatkowego urlopu przysługuje rodzicom dzieci, które przyszły na świat po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia i z wagą większą niż 1000 g. Dotyczy to również rodziców dzieci, które urodziły się po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, jeśli dziecko po porodzie spędzi w szpitalu co najmniej dwa dni, z których pierwszy przypada od 5. do 28. dnia po narodzinach.

Prawo do uzupełniającego urlopu. Dla kogo?

Z zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą mogli skorzystać ubezpieczeni – matka albo ojciec wychowujący dziecko. Prawo do uzupełniającego urlopu przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek należy złożyć przed końcem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.