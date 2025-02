Dodatek do emerytury dla sołtysów wzrośnie w marcu 2025 roku. Obecnie dodatek ten wynosi 336,36 zł. Po waloryzacji w marcu 2025 roku jego wysokość wzrośnie do 354,86 zł. Oznacza to podwyżkę o 18,50 zł. Dodatek do emerytury z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 7 lat i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Świadczenie jest wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wzrost dodatku do emerytury dla sołtysów jest coroczną waloryzacją, która ma na celu utrzymanie realnej wartości tego świadczenia.

O dodatek do emerytury mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie trzy warunki. Przede wszystkim należy pełnić funkcję sołtysa. Osoba ubiegająca się o dodatek musiała pełnić funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat. Okres ten nie musi być ciągły, co oznacza, że przerwy w pełnieniu tej funkcji nie wykluczają możliwości otrzymania dodatku. Do stażu pracy jako sołtys wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed 1989 rokiem.Ponadto nie bez znaczenia był wiek emerytalny. W momencie składania wniosku o dodatek, osoba ubiegająca się musi mieć ukończony wiek emerytalny, który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.Ostatnim warunkiem jest niekaralność. Osoba ubiegająca się o dodatek nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostały popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia do złożenia wniosku o dodatek do emerytury. Wniosek ten należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Aby otrzymać świadczenie dla sołtysów, osoba uprawniona musi złożyć wniosek, który zawiera następujące informacje: dane wnioskodawcy (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (jeśli został nadany) lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), sposób wypłaty świadczenia (należy wskazać preferowany sposób wypłaty (np. na konto bankowe) oraz należy podać dane niezbędne do realizacji wypłaty (np. numer konta bankowego) oraz podpis wnioskodawcy, ponieważ wniosek musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o świadczenie. Aby złożyć wniosek, należy dołączyć następujące dokumenty:

zaświadczenie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dokument ten musi być wystawiony przez odpowiedni organ dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Zaświadczenie to powinno potwierdzać okres pełnienia tej funkcji.

oświadczenie o niekaralności: Wnioskodawca musi złożyć pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, które miałyby związek z pełnieniem funkcji sołtysa.

W przypadku, gdy urząd gminy nie posiada danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, należy zwrócić się do burmistrza lub wójta o postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia z powodu braku takich danych. Dokument ten należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada wspomnianego dokumentu, musi dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa przez okres wymagany przepisami ustawy, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 3 osoby zamieszkujące w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Oświadczenia te składa się, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ma 60 dni na wydanie decyzji od momentu złożenia wniosku o świadczenie. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wypłata świadczenia następuje z wyrównaniem od dnia złożenia wniosku. Wypłata świadczenia za okres do dnia wydania decyzji jest realizowana w terminie określonym w tej decyzji, natomiast w kolejnych miesiącach świadczenie jest wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Prawo do świadczenia ustaje w momencie śmierci osoby uprawnionej. Świadczenie jest wypłacane przez Prezesa KRUS na wniosek osoby uprawnionej, ale jest finansowane z budżetu państwa.