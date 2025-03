Abonament RTV 2025. Co grozi za brak opłaty?

Każdy, kto zarejestruje swój odbiornik telewizyjny lub radiowy, ma obowiązek regularnie opłacać abonament RTV do 25. dnia każdego miesiąca. Niestety, zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiele osób, zwłaszcza starszych, zapomina o wyrejestrowaniu sprzętu po jego pozbyciu się, co generuje niepotrzebne długi.

Reklama

W przypadku osób pobierających emeryturę, zadłużenie z tytułu abonamentu RTV może być szczególnie dotkliwe. Urząd skarbowy ma prawo potrącić zaległe opłaty bezpośrednio z emerytury, co znacząco zmniejszy comiesięczne świadczenie. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o terminowym regulowaniu opłat abonamentowych oraz o wyrejestrowaniu nieużywanych odbiorników.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV?

Osoby, które zarejestrowały swój sprzęt RTV, mają obowiązek opłacania abonamentu. Opłata powinna zostać uiszczona do 25. dnia każdego miesiąca. W marcu termin ten wypada za 2 dni, 25 marca, we wtorek.

Ile wynosi abonament RTV 2025?

W 2025 roku stawki abonamentu RTV pozostają bez zmian i wynoszą:

27,30 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor i radio,

8,70 zł miesięcznie za radio.

Nieterminowe opłacanie abonamentu RTV może skutkować zainteresowaniem ze strony urzędu skarbowego. W przypadku zadłużenia, urząd skarbowy może wezwać do zapłaty. Po otrzymaniu wezwania, dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości.

Abonament RTV 2025 - numer konta

Jak podaje rtv.poczta-polska.pl, jeżeli chcemy zapłacić abonament RTV, musimy znać 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Portal informuje, że raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

Abonament RTV 2025. Nie znam numeru rachunku, co mam zrobić?

W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego, można go ustalić: w każdej placówce pocztowej, telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora), drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl lub w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV-COF, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

W jaki sposób można zapłacić abonament RTV?

Abonament RTV można zapłacić w placówce pocztowej, e-przelewem lub Platformą Płatności (w celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać Abonament RTV", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.).

Nie zapłacisz abonamentu RTV? Za karę zmniejszą ci emeryturę

W przypadku nieopłacenia abonamentu, windykacją należności zajmuje się urząd skarbowy. Ma on możliwość ściągnięcia długu na kilka sposobów, w tym poprzez zajęcie emerytury, jeśli dłużnik jest emerytem. Urząd skarbowy może ściągnąć dług z:

Rachunku bankowego: Urząd skarbowy może zająć środki zgromadzone na koncie bankowym dłużnika.

Urząd skarbowy może zająć środki zgromadzone na koncie bankowym dłużnika. Nadpłaty podatku: Jeśli dłużnik ma nadpłatę podatku, urząd skarbowy może ją wykorzystać do pokrycia zadłużenia.

Jeśli dłużnik ma nadpłatę podatku, urząd skarbowy może ją wykorzystać do pokrycia zadłużenia. Emerytury: W przypadku emerytów, urząd skarbowy może zająć część emerytury na poczet długu.

W przypadku emerytów, urząd skarbowy może zająć część emerytury na poczet długu. Pensji: Jeśli dłużnik pracuje, urząd skarbowy może zająć część jego wynagrodzenia.

Jeśli dłużnik pracuje, urząd skarbowy może zająć część jego wynagrodzenia. Komornika: W ostateczności, urząd skarbowy może skorzystać z usług komornika, który zajmie się egzekucją długu.

Te osoby nie muszą opłacać abonamentu RTV

Abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać osoby posiadające odbiorniki telewizyjne i radiowe. Niektórzy seniorzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku. Zwolnienia z abonamentu RTV dotyczy:

Osób po 75. roku życia: Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są automatycznie zwolnieni z opłaty abonamentowej. Nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są automatycznie zwolnieni z opłaty abonamentowej. Nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów. Osób z I grupą inwalidzką: Osoby, które posiadają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, są zwolnione z opłacania abonamentu RTV.

Osoby, które posiadają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, są zwolnione z opłacania abonamentu RTV. Inwalidów wojennych i wojskowych: Inwalidzi wojenni i wojskowi są zwolnieni z opłaty abonamentowej.

Inwalidzi wojenni i wojskowi są zwolnieni z opłaty abonamentowej. Osób po 60. roku życia z niską emeryturą: Seniorzy po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, są zwolnieni z opłacania abonamentu RTV.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty abonamentowej, należy udać się do placówki pocztowej i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium