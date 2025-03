Pułapka rentowa

Zobowiązanie do usunięcia tzw. "pułapki rentowej" było jednym z punktów programu "100 konkretów" Donalda Tuska. "Pułapka rentowa" to sytuacja, w której osoby pobierające rentę lub wcześniejszą emeryturę są zniechęcane do podjęcia pracy ze względu na ryzyko obniżenia, lub zawieszenia świadczenia przez ZUS w przypadku przekroczenia określonego limitu zarobków.

Limity przychodów

Oto uproszczone wyjaśnienie limitów przychodów dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę:

Niski przychód (poniżej 5 934,10 zł): Jeśli zarabiasz mniej niż 5 934,10 zł, ZUS nie zmniejszy Twojej emerytury lub renty.

Średni przychód (od 5 934,10 zł do 11 020,40 zł): Jeśli zarabiasz między 5 934,10 zł a 11 020,40 zł, ZUS może zmniejszyć Twoją emeryturę lub rentę.

Maksymalne zmniejszenie wynosi: 939,61 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 704,75 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wysoki przychód (powyżej 11 020,40 zł): Jeśli zarabiasz więcej niż 11 020,40 zł, ZUS wstrzyma wypłatę Twojej emerytury lub renty.

Co ważne, limity te zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane ze średnim wynagrodzeniem. Podane kwoty obowiązują od 1 marca bieżącego roku.

Rząd zniesie limity dorabiania dla osób pobierających emeryturę?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa zniesienie limitów dorabiania dla osób pobierających renty. Wiceminister Sebastian Gajewski podkreśla, że praca zawodowa dla osób z niepełnosprawnościami pełni funkcję terapeutyczną i rehabilitacyjną. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają wysokość świadczeń w zależności od osiąganych dochodów. W 2024 roku: 4,9 tys. osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy miało zmniejszone wypłaty, a 2,3 tys. osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy i 1,2 tys. osób z rentą socjalną miało zawieszone wypłaty.

Kogo dotyczyłyby zmiany?

Planowane zmiany dotyczyłyby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie ma informacji na temat zmian dotyczących renty socjalnej. Zniesienie limitów zawieszania i zmniejszania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent socjalnych wiązałoby się z dodatkowym rocznym wydatkiem w wysokości około 155,5 mln zł. Aby taka zmiana mogła zostać wprowadzona, konieczna byłaby zgoda Ministerstwa Finansów, które musiałoby zwiększyć dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

