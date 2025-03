Pracując nad reformą programu Czyste Powietrze kierowaliśmy się trzema kluczowymi priorytetami – przede wszystkim walką z ubóstwem energetycznym poprzez realne wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Naszym celem było także wyeliminowanie tzw. rachunków grozy, poprzez wprowadzenie obowiązkowego standardu energetycznego budynku oraz racjonalizacja wydatków, tak by nie dochodziło do nadużyć - powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Co dokładnie się zmieniło w programie Czyste Powietrze 2025?

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2025

Oto najważniejsze zmiany wprowadzone w programie Czyste Powietrze 2025:

Reklama

Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego : Przed i po inwestycji konieczne będzie udokumentowanie standardu energetycznego budynku.

: Przed i po inwestycji konieczne będzie udokumentowanie standardu energetycznego budynku. Dofinansowanie dla najuboższych energetycznie : Warunki przyznawania dotacji dla osób w trudnej sytuacji finansowej będą uzależnione od kryterium dochodowego oraz aktualnego standardu energetycznego ich domów.

: Warunki przyznawania dotacji dla osób w trudnej sytuacji finansowej będą uzależnione od kryterium dochodowego oraz aktualnego standardu energetycznego ich domów. Ogólnopolski system operatorów : Wprowadzony zostanie ogólnokrajowy system operatorów, którzy będą oferować bezpłatne wsparcie beneficjentom kwalifikującym się do najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Operatorzy, w tym przede wszystkim gminy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), będą pomagać osobom o najniższych dochodach w całym procesie: od złożenia wniosku, przez realizację inwestycji, aż po rozliczenie dofinansowania.

: Wprowadzony zostanie ogólnokrajowy system operatorów, którzy będą oferować bezpłatne wsparcie beneficjentom kwalifikującym się do najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Operatorzy, w tym przede wszystkim gminy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), będą pomagać osobom o najniższych dochodach w całym procesie: od złożenia wniosku, przez realizację inwestycji, aż po rozliczenie dofinansowania. Racjonalizacja wydatków: Wprowadzone zostaną limity maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowanych. Ustalono również limity dotacji jednostkowych na metr kwadratowy powierzchni ocieplenia.

Program Czyste Powietrze 2025 - dla kogo?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób fizycznych, które spełniają następujące kryteria:

Są właścicielami lub współwłaścicielami: Muszą posiadać dom jednorodzinny, lub wydzielony w nim lokal mieszkalny z odrębną księgą wieczystą.

Muszą posiadać dom jednorodzinny, lub wydzielony w nim lokal mieszkalny z odrębną księgą wieczystą. Okres własności: Wymagany jest minimalny okres posiadania nieruchomości wynoszący 3 lata. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy własność została nabyta w drodze spadku.

Wymagany jest minimalny okres posiadania nieruchomości wynoszący 3 lata. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy własność została nabyta w drodze spadku. Ograniczenia dotyczące dofinansowania: Można otrzymać tylko jedno dofinansowanie na jeden budynek lub lokal mieszkalny. Beneficjentem programu można być tylko raz.

Można otrzymać tylko jedno dofinansowanie na jeden budynek lub lokal mieszkalny. Beneficjentem programu można być tylko raz. Wypłata dotacji: Dotacja jest wypłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w całości lub w maksymalnie trzech częściach.

Dotacja jest wypłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Kwalifikacja budynków: Dofinansowanie obejmuje inwestycje tylko w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku.

Dofinansowanie obejmuje inwestycje tylko w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 roku. Kominki: Dopuszcza się pozostawienie kominków używanych do celów rekreacyjnych, pod warunkiem że spełniają wymogi ekoprojektu oraz obowiązujące na danym obszarze uchwały antysmogowe, a także nie są głównym źródłem ogrzewania.

Program Czyste Powietrze 2025 - dofinansowanie

Program oferuje trzy poziomy dofinansowania, dostosowane do różnych progów dochodowych gospodarstw domowych. Progi te zostały podwyższone, aby umożliwić większej liczbie osób skorzystanie z dofinansowania.

Poziom najwyższy: Dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeznaczony dla osób z miesięcznym dochodem do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Dostępny również dla osób posiadających prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego). Dodatkowo, aby zakwalifikować się do najwyższego progu dofinansowania, budynek musi spełniać kryterium ubóstwa energetycznego. Czyli zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania musi wynosić powyżej 140 kWh/m2 rocznie.

Przeznaczony dla osób z miesięcznym dochodem do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Dostępny również dla osób posiadających prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego). Dodatkowo, aby zakwalifikować się do najwyższego progu dofinansowania, budynek musi spełniać kryterium ubóstwa energetycznego. Czyli zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania musi wynosić powyżej 140 kWh/m2 rocznie. Poziom podwyższony: Dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeznaczony dla osób z miesięcznym dochodem do 2 250 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Przeznaczony dla osób z miesięcznym dochodem do 2 250 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Poziom podstawowy: Dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Przeznaczony dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynku, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających standard energetyczny budynku przed i po przeprowadzeniu inwestycji. Są to: audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej. Zarówno audyt energetyczny, jak i świadectwo charakterystyki energetycznej muszą być sporządzone przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Program Czyste Powietrze 2025 - operatorzy

W ramach programu Czyste Powietrze wprowadzono istotną zmianę, polegającą na udziale operatorów, którzy będą wspierać beneficjentów w procesie inwestycji. Gminy, w zamian za pełnienie roli operatora, otrzymają dodatkowe środki finansowe. Głównym zadaniem operatorów będzie zapewnienie, że inwestycje realizowane przez beneficjentów programu będą prowadzone prawidłowo i efektywnie, co przełoży się na obniżenie rachunków za energię.

System operatorów programu Czyste Powietrze zakłada bezpłatne wsparcie dla beneficjentów, którzy kwalifikują się do najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania. W pierwszym etapie operatorami będą gminy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), natomiast w drugim etapie dołączą do nich sprawdzone i rzetelne podmioty. Operatorzy będą oferować kompleksową pomoc beneficjentom, obejmującą: wsparcie w podjęciu decyzji o dofinansowaniu, pomoc w realizacji przedsięwzięcia, pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2025 - zaliczka na realizację inwestycji

Reklama

W nowej odsłonie programu Czyste Powietrze możliwe jest uzyskanie zaliczki na realizację inwestycji. Zaliczka jest dostępna tylko w ramach najwyższego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Wypłata zaliczki odbywa się za pośrednictwem operatora programu. Maksymalna wysokość zaliczki wynosi do 35 proc. kwoty przyznanego dofinansowania. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć maksymalnie trzy umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięcia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wypłaca zaliczkę bezpośrednio na konto wykonawcy. Podstawą wypłaty są: dyspozycja beneficjenta, faktura zaliczkowa wystawiona przez wykonawcę oraz lista sprawdzająca operatora, potwierdzająca spełnienie warunków programu.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2025 - limity maksymalnych kwot dofinansowania

W zaktualizowanym programie Czyste Powietrze wprowadzono limity maksymalnych kwot dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych. Zmniejszono także wsparcie finansowe dla prac dodatkowych, które są niezbędne do realizacji inwestycji, ale nie stanowią jej głównego elementu. Ustalono również górne granice dotacji na metr kwadratowy izolacji stropów, podłóg i ścian oraz na wymianę okien. Należy pamiętać, że podatek VAT, nawet w przypadku uzyskania 100 proc. dotacji, nie jest uznawany za koszt kwalifikowany i musi być pokryty przez beneficjenta programu.

Osoby korzystające z programu Czyste Powietrze mają dostęp do wykazu urządzeń i materiałów, które kwalifikują się do dofinansowania, zwanego listą ZUM (Zielone Urządzenia i Materiały). Wybór urządzeń z tej listy jest obowiązkowy, jeśli chodzi o pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet. Obecnie na liście znajdują się wyłącznie pompy ciepła, które zostały przebadane w europejskim laboratorium, co potwierdza parametry deklarowane przez producenta.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium