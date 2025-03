ZUS nie tylko wypłaca emerytury i renty, ale również oferuje szereg dodatków, które mogą poprawić sytuację finansową beneficjentów. Jednym z takich dodatkowych świadczeń jest ryczałt energetyczny. Osoby w wieku senioralnym mogą otrzymać dodatkowe 312,71 zł miesięcznie jako wsparcie w opłatach za energię. Proces ubiegania się o to świadczenie jest bardzo prosty - wystarczy złożyć wniosek.

Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to dodatek pieniężny, który ma na celu częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przysługuje określonej grupie osób.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny 2025?

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom oraz osobom represjonowanym, a także wdowom i wdowcom pobierającym rentę rodzinną po kombatantach. Źródła wskazują również na żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych. W skrócie, prawo do tego dodatku przysługuje osobom należącym do następujących grup:

Kombatantom,

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym na przykład w kopalniach węgla lub kamieniołomach,

Wdowom i wdowcom pobierającym emeryturę lub rentę po kombatantach,

Emerytkom i rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Ile wynosi ryczałt energetyczny 2025?

Od marca 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie. Do końca lutego 2025 roku miesięczna kwota wynosiła 299,82 zł. Środki te są wypłacane razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym seniorom, którzy spełniają kryteria uprawniające do tego dodatku i złożyli odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o ryczałt energetyczny 2025

Aby złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, należy udać się do placówki ZUS-u. Można to zrobić w dowolnym momencie. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który znajduje się w placówkach ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej instytucji. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji, w przypadku osób poszkodowanych przez działania wojenne lub represje.

Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą status członka rodziny po kombatancie, w przypadku wdów lub wdowców.

Zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, w przypadku osób poddanych przymusowej służbie wojskowej.

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego, w przypadku wdów po osobach przymusowo zatrudnionych w wojsku.

Czy ryczałt energetyczny jest wypłacany co miesiąc?

Tak, ryczałt energetyczny to wypłacany co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dodatek do emerytur, który przysługuje konkretnym grupom społecznym.

