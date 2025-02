The Body Shop zamyka sklepy w Polsce

The Body Shop poinformował, że ostatnim dniem działalności w Polsce będzie 22 lutego 2025 roku. Z dniem 26 stycznia 2025 roku zamknięty został sklep internetowy oraz program lojalnościowy Love Your Body Club. - Dziękujemy za wspólną przygodę! Cieszymy się, że przez wiele lat mogliśmy dostarczać Wam naturalne produkty pielęgnacyjne i dzielić się dobrem. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, którym nas obdarzyliście - czytamy w komunikacie marki.

Sieć zapewnia, że zrealizuje wszystkie złożone zamówienia, nadal przyjmuje zwroty, a karty podarunkowe można zrealizować do 22 lutego w nadal otwartych sklepach stacjonarnych (Złote Tarasy, Westfield Mokotów, Westfield Arkadia).

Pierwszy sklep stacjonarny w Polsce The Body Shop w Polsce został otwarty w lutym 2007 roku. Na początku 2023 roku było ich 17. Marka specjalizowała się w produktach naturalnych o oryginalnych zapachach. The Body Shop w Polsce należał do firmy Alshaya Poland, która w portfolio także marki Victoria’s Secret i Bath & Body Works. Marka The Body Shop została założona w 1976 roku w Brighton w Anglii przez Anitę Roddick. Następnie została sprzedana francuskiemu gigantowi kosmetycznemu, firmie L'Oréal, a później kupiła ją Auréa.

The Body Shop kończy działalność

Brytyjska marka The Body Shop złożyła wniosek o upadłość. Problemy finansowe firmy trwały od lat. Zdaniem ekspertów, firma nie podołała jednak konkurencji i zaczęła przygrywać z takimi markami jak np. Rituals. Znana sieć kosmetyczna wycofała się już z kilku intratnych rynków kosmetycznych, m.in. z USA, Kanady oraz rodzimej Wielkiej Brytanii. Firma zamknęła 70 sklepów w UK, ponad 100 osób straciło pracę. The Body Shop sukcesywnie wycofuje się również z kolejnych rynków, jak Holandia i Belgia.