ZUS poinformował, że na indywidualnych kontach zmarłych osób zgromadzone są średnio kwoty rzędu 29 tysięcy złotych. Środki te mogą być odziedziczone, jednakże wypłata nie jest inicjowana automatycznie. Wymaga ona złożenia stosownego wniosku przez uprawnionych spadkobierców.

Jak poinformowała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, prawo do dziedziczenia środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych przysługuje zarówno osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE, jak i tym, którzy nie przystąpili do tego systemu, ale urodzili się po 1968 roku. W przypadku braku jakichkolwiek dyspozycji dotyczących podziału majątku, środki z OFE stanowią część spadku.

W jaki sposób ZUS zwraca pieniądze? Oto zasady

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS oraz w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) mają charakter dziedziczny. Oznacza to, że po śmierci ubezpieczonego mogą one być przekazane małżonkowi oraz osobom wskazanym przez niego za życia.

W przypadku istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej, połowa środków zgromadzonych na subkoncie i w OFE jest automatycznie przekazywana na subkonto i rachunek w OFE małżonka. Pozostała część środków podlega podziałowi zgodnie z wolą zmarłego, wyrażoną w formie wskazania konkretnych osób.

Jeżeli zmarły nie wskazał żadnych osób uprawnionych do dziedziczenia, środki z subkonta wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają podziałowi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Jak podkreślała Kowalska-Matis, w przypadku osób stanu wolnego, środki zgromadzone zarówno w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), jak i na subkoncie w ZUS, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego za życia. Jeżeli takich osób nie było, dziedziczą je ustawowi spadkobiercy.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, zarówno członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), jak i osoby urodzone po 1968 roku, które nie zdecydowały się na udział w OFE, mają prawo do samodzielnego określenia osób uprawnionych do dziedziczenia zgromadzonych przez nich środków oraz do dowolnej modyfikacji tych uprawnień w trakcie życia. Ponadto członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych, którzy podjęli decyzję o zawieszeniu wpłat składek, zobowiązani są poinformować o tym fakcie wybrany przez siebie fundusz.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS i OFE?

Rzeczniczka wyjaśnia, że jeśli zmarły był już emerytem lub nigdy nie miał konta w OFE, to ZUS zajmuje się podziałem jego pieniędzy. W innych sytuacjach, czyli gdy zmarły miał konto w OFE, to właśnie tam trzeba się zgłosić po pieniądze.

Aby uzyskać od ZUS informacje o przynależności zmarłej osoby do OFE, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nasze prawo do dziedziczenia, takiego jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy podział środków rozpoczyna OFE, fundusz ma obowiązek powiadomić ZUS w ciągu 14 dni o dokonanym podziale, podając osoby uprawnione oraz wysokość przypadających im kwot. Na podstawie tych informacji ZUS dokona analogicznego podziału środków zgromadzonych na subkoncie, podejmując stosowną decyzję w terminie trzech miesięcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wypłatę środków z subkonta można załatwić bezpośrednio w jego placówce, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych firm. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. ZUS, choć nie jest do tego zobowiązany przepisami, podejmuje dodatkowe działania. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, która miała tylko subkonto, Zakład informuje wskazane przez nią osoby o możliwości złożenia wniosku o wypłatę zgromadzonych środków.